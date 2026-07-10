Muere una joven de 17 años en Francia atropellada en las celebraciones del pase a la siguiente ronda del Mundial

Muere una joven de 17 años durante la madrugada del viernes en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries mientras participaba en las celebraciones del pase a las semifinales del Mundial tras la victoria de Francia frente a Marruecos.

La joven cayó desde la parte trasera de un camión que formaba parte de la caravana de vehículos que recorría el centro de la ciudad celebrando el pase. En un punto del recorrido perdió el equilibrio, cayó al suelo y fue atropellada por el propio vehículo. Concretamente, según detalla La Voix du Nord. El incidente sucedió cuando el camión entraba en la rotonda de la calle Jean-Jaurès, sobre las 00:30 horas.

Los servicios de emergencia solo pudieron certificar su fallecimiento. Además, atendieron a otras tres personas que fueron trasladadas a un hospital en estado de conmoción tras presenciar el accidente.

El conductor del camión fue detenido y permanece bajo custodia policial mientras se investigan las circunstancias del suceso, según informa la prensa francesa.

El despliegue policial en París

Los antecedentes en la capital llevaron a la declaración de partido de "alto riesgo", a pesar de la lejanía con su celebración. París se blindó con 20.000 policías y gendarmes ante el riesgo de que se produjeran disturbios al término del partido.

Ambas selecciones ya se enfrentaron en el Mundial de Qatar 2022 en las semifinales, dejando varios incidentes, entre ellos la muerte de un menor de 14 años en Montpellier. En aquel partido la victoria también fue francesa y se concentraron miles de personas en la avenida de los Campos Elíseos lo que acabó derivando en graves enfrentamientos.