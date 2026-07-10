¿Por qué cuando juega España la sensación es distinta a cuando lo hace nuestro equipo?

La Selección española afronta esta noche (21:00 horas) uno de los partidos más importantes de su historia en los Mundiales. El combinado de Luis de la Fuente se mide a Bélgica en los cuartos de final con el objetivo de dar un paso más hacia el título, en un encuentro que volverá a paralizar al país y que reunirá frente al televisor incluso a miles de personas que apenas siguen el fútbol durante el resto del año.

¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Qué hace que la Selección despierte un sentimiento tan distinto al que genera nuestro club de LaLiga? ¿Por qué hablamos en primera persona cuando España gana o pierde? A pocas horas del decisivo choque frente a Bélgica, Pilar Conde, directora técnica de Clínicas Origen y psicóloga especializada en Psicología Clínica, desgrana las claves de un fenómeno que trasciende lo deportivo.

La fuerza de pertenecer al mismo equipo

La principal diferencia con el fútbol de clubes reside, según explica Conde, en que durante un gran torneo de selecciones desaparecen las rivalidades que marcan la competición doméstica. "Todos vamos con el mismo objetivo, no hay rivalidad entre nosotros, como sí sucede en LaLiga. Pertenecemos a un grupo grande, lo que refuerza la identidad de grupo y el sentimiento de pertenencia", explica la especialista.

Ese sentimiento colectivo, añade, provoca que personas con intereses, edades o ideologías completamente distintas encuentren un punto de unión durante unas semanas. Además, cuando el resultado acompaña, la celebración compartida multiplica el efecto positivo. "La expresión de esas emociones reporta bienestar", resume.

No es casualidad, por tanto, que en cada Mundial las plazas se llenen de aficionados, las pantallas gigantes congreguen a miles de personas y quienes habitualmente no consumen fútbol terminen pendientes del recorrido de España.

¿Por qué decimos "hemos ganado"?

Uno de los rasgos más llamativos del deporte de selecciones es el lenguaje. Los aficionados rara vez hablan de "ellos"; casi siempre utilizan el "nosotros". Una expresión que, según la psicóloga, tiene una explicación muy clara. "El pertenecer al grupo hace que las victorias y las derrotas se vivan como propias. El orgullo, la frustración, el disfrute o el miedo se experimentan de manera intensa desde esa identidad, y por eso decimos 'hemos ganado'", señala.

Ese vínculo emocional hace que un triunfo provoque una enorme sensación de euforia colectiva, mientras que una eliminación pueda llegar a generar una decepción compartida muy similar a la que produciría un revés personal.

Mucho más que un partido

Más allá del resultado que obtenga España frente a Bélgica, Pilar Conde destaca que este tipo de acontecimientos también tienen efectos beneficiosos sobre el bienestar emocional. Entre ellos cita el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia, el aumento de la autoestima, la reducción del estrés, la mejora de las relaciones sociales, el desarrollo de un propósito compartido y una mayor resiliencia colectiva.

Cuando los resultados acompañan, además, se produce un fenómeno de retroalimentación emocional. "Hay un aumento del contacto social positivo. La alegría es compartida y eso hace que también se retroalimente y se potencie entre todos", explica.

Las reuniones familiares, los encuentros entre amigos o el ambiente que se respira en bares y plazas durante los partidos de España son, precisamente, algunos de los ejemplos más visibles de esa conexión social que genera la Selección.

Una necesidad profundamente humana

Para la directora técnica de Clínicas Origen, el fenómeno va mucho más allá del fútbol. Responde a una necesidad básica del ser humano: sentirse parte de un grupo. "Somos seres sociales y formar parte de grupos es un factor de protección para nuestro bienestar emocional", afirma.

Por el contrario, añade, cuando las personas no encuentran espacios de pertenencia aumenta el riesgo de sufrir soledad no deseada, con las consecuencias que ello puede tener sobre la salud mental.

Así, mientras España se prepara para buscar esta noche el billete a las semifinales del Mundial frente a Bélgica, millones de aficionados volverán a compartir nervios, ilusión y esperanza. Algunos serán seguidores incondicionales del fútbol y otros apenas verán unos pocos partidos al año. Sin embargo, durante noventa minutos —o quizá alguno más— todos volverán a sentir que forman parte del mismo equipo.