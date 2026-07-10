Primera foto de Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid

El Real Madrid hizo oficial hace semanas el regreso de José Mourinho como entrenador del primer equipo. El técnico portugués, quien inició así su segunda etapa en el club blanco, firmó un contrato que lo vinculó a la entidad madridista durante tres temporadas, fijando su finalización para el 30 de junio de 2029. Hoy ya ha tenido su primer día en Valdebebas.

Esta es la foto:

Primera imagen de 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐌𝐨𝐮𝐫𝐢𝐧𝐡𝐨 en Valdebebas. El técnico ha compartido una foto vistiendo los colores del Real Madrid en sus primeros días de trabajo.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/6adykr02tl — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) July 10, 2026

Esta información ya la adelantó el periodista de Libertad Digital, Sergio Valentín, que marcó lo que vendrá a partir de ahora:

José Mourinho llega mañana a Madrid. El lunes, exámenes médicos y primer entrenamiento. José Mourinho sigue pidiendo dos refuerzos: un central y un centrocampista. Cree que hay que cambiar algo más en la medular. Tendrá charlas individuales con los jugadores. Algunos… — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) July 9, 2026

"José Mourinho llega mañana a Madrid. El lunes, exámenes médicos y primer entrenamiento. José Mourinho sigue pidiendo dos refuerzos: un central y un centrocampista. Cree que hay que cambiar algo más en la medular. Tendrá charlas individuales con los jugadores. Algunos estarán a prueba porque Mourinho llega con una idea sobre Mastantuono, Gonzalo, Asencio o Camavinga. Camavinga es importante. Es transferible, pero él se quiere quedar. Veremos si tiene la misma idea tras esa charla", comentó Valentín.