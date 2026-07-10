Unai Simón, el portero de la selección española, todavía no ha sido elegido como Guante de Oro del Mundial. No ha hecho falta para que Betfair dé por seguro que finalmente lo ganará. Que no habrá sorpresa. Que ni el Dibu Martínez ni Mike Maignan le harán sombra. Tanto es así, tanta fe le tienen al guardameta de España, que la compañía ha activado un mecanismo llamado early payout o pago anticipado, esto es: dar por seguro que un suceso ocurrirá y pagar por adelantado a aquellos que colocaran su confianza en el cancerbero vasco.

Por lo tanto, todos los movimientos realizados hasta el 9 de julio a las 9:00 a favor de Unai Simón como ganador del Guante de Oro de la FIFA se abonarán, sin necesidad de esperar a la resolución oficial del torneo. Porque finalmente FIFA podría darle el premio a otro. Pero no cambiaría la opinión de Betfair. Para la compañía, debería ser el ganador del premio. Y por eso paga por adelantado a todos los usuarios que vaticinaron esta opción.

No es casualidad. El guardameta de la Selección Española está firmando un Mundial sobresaliente. España todavía no ha encajado un solo gol en el torneo y el cancerbero del Athletic se ha convertido, una vez más, en un fijo para Luis de la Fuente. Su buena actuación frente a Portugal y una nueva portería a cero también han tenido reflejo en los análisis de mercado de Betfair. Hace apenas una semana era el tercer favorito al Guante de Oro con un 15% de opciones. Ahora lidera la carrera con un 25,6%, por delante de Mike Maignan (23,8%) y Emiliano Martínez (15,1%).

609 minutos: nadie es capaz de superar al portero de España

Los octavos de final reforzaron su candidatura. Portugal tampoco consiguió batir al portero vasco que acumula 609 minutos sin encajar en una Copa del Mundo. Una actuación más que confirmó la evolución que ya apuntaban los vaticinios de Betfair hace apenas unos días y que hoy sitúan al guardameta español al frente de la carrera por el Guante de Oro.

Porque la opción de confiar en Unai Simón sigue abierta en Betfair. Es decir, que todavía se puede pronosticar que será él quién gane el Guante de Oro y, en caso de que lo consiga, de que FIFA finalmente lo nombre ganador del galardón, esos usuarios que hayan apostado por él de nuevas habrán acertado y tendrán su premio. Lo mismo pasa para aquellos aficionados que hayan confiado en otros porteros: si esos jugadores ganan el Guante de Oro, también los usuarios que hubieran confiado en ellos se llevarán su recompensa, lo hubieran hecho antes o después de este pago anticipado.

Esta tabla muestra el top-8 actual y las variaciones con respecto a sus probabilidades desde el 3 de julio hasta hoy, antes del inicio de los cuartos de final. Unai Simón es el líder destacado.

Pos. Portero % Guante de Oro según Betfair (3 julio) % Guante de Oro según Betfair (9 julio) Variación 1 Unai Simón (España) 16,23% 25,61% ▲+57,8% 2 Mike Maignan (Francia) 20,24% 23,78% ▲+17,5% 3 Emiliano Martínez (Argentina) 17,97% 15,14% ▼-15,7% 4 Jordan Pickford (Inglaterra) 6,28% 11,89% ▲+89,3% 5 Orjan Nyland (Noruega) 1,70% 7,57% ▲ +345,3% 6 Yassine Bounou (Marruecos) 5,41% 6,40% ▲+18,3% 7 Thibaut Courtois (Bélgica) 4,76% 6,40% ▲ +34,5% 8 Gregor Kobel (Suiza) 1,10% 3,20% ▲+190,9%

Unai Simón, el único imbatido

España es la única selección que continúa en el Mundial sin haber encajado un solo gol. Ninguna de las otras siete aspirantes al título puede presumir de ese registro. Entre las selecciones que siguen en competición, el francés Mike Maignan es el portero que menos tantos ha recibido después del español, con dos goles encajados, mientras que Gregor Kobel (Suiza) ya ha encajado tres y Yassine Bounou (Marruecos), cuatro. Un argumento más que refuerza la candidatura del guardameta de la Selección Española al Guante de Oro. El último ganador del galardón, el argentino Emiliano Martínez, ha recibido hasta cinco, tras los dos que encajó ante Egipto en los octavos de final.