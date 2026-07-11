Adeyemi, a punto de caramelo

El FC Barcelona está a punto de cerrar uno de los movimientos más destacados del mercado estival. Karim Adeyemi se encuentra a un paso de convertirse en nuevo jugador azulgrana después de que las negociaciones con el Borussia Dortmund hayan entrado en su fase definitiva y ambas entidades hayan alcanzado un acuerdo verbal para el traspaso del internacional alemán. Salvo giro inesperado, el atacante firmará por cinco temporadas y se pondrá a las órdenes de Hansi Flick en los próximos días.

La operación, que hace apenas unos días parecía complicada por las diferencias económicas entre ambos clubes, ha terminado desbloqueándose gracias a la voluntad de todas las partes. El futbolista llevaba tiempo priorizando al Barcelona, rechazó otras propuestas y comunicó al Dortmund que únicamente contemplaba salir rumbo al Camp Nou. Esa postura ha resultado decisiva para acercar posturas.

Un precio muy inferior al que pedía el Dortmund

El coste definitivo del traspaso rondará los 30 millones de euros, aunque la fórmula elegida permitirá rebajar el desembolso inicial. El acuerdo contempla 22 millones de euros fijos más otros siete en variables ligadas al rendimiento y a los títulos que pueda conquistar el conjunto azulgrana, además de reservar al Borussia Dortmund un 20% de la plusvalía de una futura venta del futbolista.

No deja de ser una rebaja considerable respecto a las primeras pretensiones del club alemán, que inicialmente aspiraba a ingresar cerca de 40 millones por uno de sus futbolistas más cotizados. Sin embargo, la situación contractual de Adeyemi —con vínculo hasta junio de 2027 y sin intención de renovar— terminó cambiando el escenario. El Dortmund corría el riesgo de perderlo gratis dentro de un año o incluso de verle negociar libremente con cualquier club a partir del próximo enero.

Flick, clave en la operación

Si Deco ha sido el gran negociador de la operación, Hansi Flick ha desempeñado un papel igualmente importante. El técnico alemán conoce perfectamente a Adeyemi desde su etapa al frente de la selección germana y siempre ha considerado que reúne un perfil ideal para el fútbol que pretende implantar en el Barcelona.

Su velocidad, capacidad para romper al espacio y facilidad para actuar en cualquiera de las posiciones del ataque convencieron al entrenador azulgrana, que mantuvo conversaciones directas con el futbolista para explicarle el proyecto deportivo. Esa confianza acabó inclinando definitivamente la balanza a favor del Barça.

A sus 24 años, Adeyemi llega después de una temporada marcada por algunas lesiones, pero en la que aún fue capaz de firmar diez goles y seis asistencias en 39 partidos entre todas las competiciones, confirmando que sigue siendo uno de los atacantes más desequilibrantes del fútbol alemán.

Más competencia para el ataque azulgrana

Su incorporación aumenta notablemente el nivel ofensivo del conjunto catalán. Hansi Flick contará con un futbolista capaz de actuar en ambas bandas e incluso como delantero, aunque la idea inicial pasa por utilizarlo principalmente como extremo, aprovechando su potencia en los metros finales y su facilidad para el uno contra uno.

Su llegada también provocará movimientos dentro de la plantilla. El nombre que aparece con más fuerza para abandonar el club es el del joven Roony Bardghji, mientras que la competencia en los puestos ofensivos será máxima junto a Lamine Yamal, Raphinha y el resto de atacantes del primer equipo.

El Barcelona, que continúa pendiente de equilibrar sus cuentas y de mejorar su margen de maniobra dentro del límite salarial, considera que ha encontrado una oportunidad de mercado difícilmente repetible. Un internacional alemán, con experiencia en la Champions League y margen de crecimiento, por una cantidad sensiblemente inferior a la que habría costado hace apenas un año. Si no surge ningún contratiempo de última hora, Adeyemi será el próximo en enfundarse la camiseta azulgrana.