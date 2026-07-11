Hjulmand ya es del Atlético: 45 millones por el 'cerebro' que perseguía Simeone

El Atlético de Madrid ya tiene al mediocentro que llevaba persiguiendo durante las últimas semanas. El club rojiblanco ha hecho oficial este sábado el fichaje del internacional danés Morten Hjulmand, que llega procedente del Sporting de Portugal tras una operación valorada en 40 millones de euros fijos más otros cinco en variables. El futbolista firma por las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, y se incorporará este mismo lunes a la pretemporada a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

¡Bienvenido, Hjulmand! 🔴⚪ Acuerdo con el Sporting CP para el traspaso del centrocampista internacional danés, quien firma por nuestro club hasta 2031. ➡️ https://t.co/Z84XsrVHWf pic.twitter.com/jWc6jysVtP — Atlético de Madrid (@Atleti) July 11, 2026

El Sporting de Portugal fue el encargado de desvelar los detalles económicos de la operación a través de un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal. El club lisboeta ha explicado que el importe del traspaso podrá alcanzar los 45 millones de euros en función del cumplimiento de determinados objetivos deportivos por parte del jugador, mientras que el Atlético de Madrid asumirá íntegramente el pago del mecanismo de solidaridad destinado a los clubes en los que se formó el centrocampista.

Un líder para la sala de máquinas

A sus 27 años, Morten Hjulmand aterriza en el Metropolitano convertido en uno de los mediocentros más cotizados del fútbol portugués. Internacional absoluto con Dinamarca, con la que disputó la Eurocopa 2024, el danés destaca por su despliegue físico, su capacidad para recuperar balones y su inteligencia táctica, cualidades que encajan a la perfección con el perfil que buscaba Diego Pablo Simeone para reforzar el centro del campo.

El propio Atlético define a su nuevo futbolista como un "centrocampista defensivo diestro" con una gran lectura del juego, capacidad de anticipación y buen criterio en la distribución del balón. Un futbolista llamado a dar equilibrio a la medular rojiblanca en una temporada en la que el club pretende volver a pelear por todos los títulos.

El danés llegó a Madrid el pasado jueves para superar el reconocimiento médico y cerrar los últimos flecos de una negociación que ya ha llegado a buen puerto.

Una carrera en constante crecimiento

Formado en la cantera del Copenhague, Morten Hjulmand inició su carrera profesional en el Admira Wacker austríaco antes de dar el salto al Lecce italiano, donde se convirtió en una de las grandes referencias del equipo. Allí logró el ascenso a la Serie A y dejó una huella imborrable al convertirse, con apenas 23 años, en el capitán más joven de la historia del club y en el segundo más precoz de la máxima categoría italiana, solo por detrás del mítico Francesco Totti.

Su excelente rendimiento llamó la atención del Sporting de Portugal, que apostó por él en el verano de 2023. En Lisboa terminó de consolidarse como uno de los mejores mediocentros del campeonato portugués, disputando 141 partidos y conquistando una Liga y una Copa de Portugal. Además, volvió a ejercer como capitán, confirmando un liderazgo que trasciende el terreno de juego.

El Atlético sigue moviendo ficha

La llegada de Hjulmand supone el segundo fichaje oficial del Atlético de Madrid en este mercado estival tras la incorporación del lateral izquierdo Alejandro Grimaldo, procedente del Bayer Leverkusen. La dirección deportiva no da por cerrada la plantilla y mantiene abiertas varias operaciones, entre ellas la del surcoreano Kang In Lee, actualmente en el París Saint-Germain.

En el capítulo de salidas, el club ya ha despedido a dos pesos pesados. Antoine Griezmann puso fin a su histórica etapa como rojiblanco para emprender una nueva aventura en el Orlando City de la MLS, mientras que Clément Lenglet continuará su carrera en el Benfica tras un primer año como cedido y dos más en propiedad. También sigue pendiente de resolución la situación del argentino Nico González, una vez finalizada su cesión desde la Juventus de Turín.

Con Morten Hjulmand, el Atlético de Madrid incorpora un futbolista en plena madurez, con experiencia internacional, carácter y galones de capitán. Un perfil que Diego Pablo Simeone considera clave para apuntalar el centro del campo y dar un paso adelante en un proyecto que sigue tomando forma a golpe de fichajes.