Los espectaculares números de Francia que ponen en alerta a España

La selección ya conoce el tamaño del reto que le espera el próximo martes. Después de dejar por el camino a Marruecos en los cuartos de final, Francia comparece en las semifinales del Mundial de 2026 convertida en una auténtica apisonadora. No solo por el talento descomunal que atesora en ataque, encabezado por un Kylian Mbappé en estado de gracia, sino porque las estadísticas reflejan un equipo tremendamente equilibrado, sólido atrás, eficaz de cara al gol y con una capacidad física que impresiona.

Los números explican por sí solos por qué el conjunto de Didier Deschamps vuelve a situarse entre los grandes favoritos al título. Seis partidos, seis victorias, dieciséis goles a favor y únicamente dos en contra. Una trayectoria impecable que obliga a España a rozar la perfección si quiere acceder a la gran final.

Un muro defensivo con Maignan como garantía

Aunque Mbappé acapare la mayoría de los focos, el primer argumento francés nace desde su propia portería. Mike Maignan solo ha recibido dos tantos en todo el campeonato —uno frente a Senegal y otro contra Noruega— y ha mantenido su portería a cero en cuatro de los seis encuentros disputados.

El guardameta ha realizado únicamente once intervenciones, una cifra que evidencia también el extraordinario trabajo defensivo del bloque francés. Los rivales apenas generan ocasiones claras ante una selección que concede muy poco y que sabe proteger su área con enorme eficacia.

La solidez comienza desde atrás y continúa en la circulación. Francia presenta un espectacular 90% de precisión en el pase y una posesión media del 53%, suficiente para controlar los partidos sin necesidad de monopolizar constantemente el balón.

Mbappé marca el camino

Si la defensa transmite seguridad, el ataque resulta directamente demoledor. Francia suma 16 goles en seis encuentros, cuatro de ellos con tres o más tantos anotados, y buena parte de esa producción ofensiva tiene un nombre propio: Kylian Mbappé.

El delantero del Real Madrid lidera la clasificación de goleadores franceses con ocho tantos y también encabeza prácticamente todos los registros ofensivos del equipo. Ha intentado 30 de los 110 disparos de Francia, es quien más desmarques realiza —319 de los 2.020 del conjunto galo— y uno de los futbolistas que más rupturas de líneas propone, con 24.

Curiosamente, ninguno de sus remates ha sido de cabeza. Todo su peligro llega a ras de suelo, explotando una velocidad prácticamente imposible de contener cuando encuentra espacios.

A su lado aparece un Ousmane Dembélé igualmente determinante. El extremo presenta una efectividad del 31% en sus remates a portería, la mejor del equipo, después de haber firmado cinco goles durante el torneo.

Eficacia muy por encima de lo esperado

Otro dato explica la extraordinaria pegada francesa. Según las estadísticas oficiales de la FIFA, el equipo acumula 13,31 goles esperados (xG), pero ha marcado 16. Es decir, ha convertido 2,69 tantos más de los que la probabilidad estadística consideraba previsibles.

Su porcentaje de acierto alcanza el 15% de los disparos entre los tres palos, una cifra elevada para un torneo de esta exigencia.

Francia ha generado además un volumen ofensivo constante: 110 remates, 47 de ellos entre los tres palos; 61 disparos dentro del área, 49 desde fuera y 41 saques de esquina lanzados. A ello se suman 99 centros al área, 29 firmados por Dembélé.

Impresionante despliegue físico

Más allá del talento individual, Francia destaca por un despliegue físico espectacular. Ha recorrido 658.094 kilómetros durante el campeonato, ha realizado 2.377 esprints y acumula nada menos que 6.735 aceleraciones a gran velocidad.

Su presión tampoco da tregua. Los franceses han provocado 249 pérdidas rivales y contabilizan 1.339 presiones defensivas, la cuarta cifra más elevada del Mundial.

Paradójicamente, una vez pierden el balón necesitan una media de 87,86 segundos para recuperarlo, uno de los registros más altos entre las selecciones que siguen con vida. Un dato que invita a pensar que España puede encontrar oportunidades si consigue superar la primera línea de presión y logra largas posesiones.

Una maquinaria muy difícil de desactivar

El equipo de Deschamps también se caracteriza por su disciplina táctica. Apenas ha caído siete veces en fuera de juego durante todo el campeonato, señal de la sincronización de sus movimientos ofensivos.

En el apartado disciplinario ha cometido 54 faltas y ha recibido 59. Michael Olise lidera el apartado de infracciones cometidas, mientras que Adrien Rabiot es el futbolista francés que más faltas provoca, con nueve.

La circulación tampoco admite discusión. Francia ha completado 3.369 pases, con Dayot Upamecano como el jugador que más interviene en la salida del balón, acumulando 373 entregas acertadas.

El recorrido hasta semifinales tampoco deja espacio para las dudas: 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega en la fase de grupos; 3-0 a Suecia en dieciseisavos; 1-0 a Paraguay en octavos y 2-0 frente a Marruecos en cuartos.

España ya sabe lo que le espera. Del otro lado estará una selección repleta de estrellas, liderada por un Mbappé desatado y respaldada por unos números que justifican plenamente su condición de favorita. Pero también hay una lectura para el optimismo español: si alguien ha demostrado en este Mundial que puede discutir la superioridad de cualquier rival desde el balón, la personalidad y el talento colectivo, esa es precisamente la selección de Luis de la Fuente.

El martes, las estadísticas pasarán a un segundo plano y comenzará la batalla por un puesto en la final.