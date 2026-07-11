Muere a los 25 años Jayden Adams, internacional sudafricano que jugó el Mundial

El fútbol mundial vuelve a vestirse de luto. Jayden Adams, centrocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns, ha fallecido a los 25 años apenas unas semanas después de haber disputado el mundial 2026 con los 'Bafana Bafana'. La noticia, confirmada este sábado por el entorno del futbolista y por el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Sudáfrica (SAFPU), ha provocado una enorme conmoción tanto en su país como en el panorama futbolístico internacional.

Por el momento no han trascendido las causas de la muerte del jugador, cuya desaparición ha sorprendido a todos los que compartieron vestuario con él durante la Copa del Mundo. De hecho, según reveló Brendine Johnson, mentor del futbolista y portavoz de la familia, había hablado con Adams apenas el pasado jueves y el centrocampista se mostraba optimista, ilusionado y con ganas de volver a competir tras la cita mundialista.

Su club, el Mamelodi Sundowns, todavía no había emitido un comunicado oficial en el momento de conocerse la noticia.

Un Mundial marcado por la tragedia

La historia de Jayden Adams en el Mundial ya había estado rodeada por el dolor. En plena concentración con la selección sudafricana recibió la noticia del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams, de 72 años, quien murió en un hospital de Stellenbosch el 18 de junio, apenas un día antes del encuentro frente a la República Checa.

Pese al durísimo golpe personal, el centrocampista decidió mantenerse junto a sus compañeros y fue titular en aquel partido disputado en Atlanta. Aguantó sobre el terreno de juego durante la primera mitad en un encuentro que terminó con empate (1-1) y que supuso el primer punto de la historia de Sudáfrica en un Mundial fuera del continente africano.

Aquella decisión de jugar en medio del duelo fue ampliamente elogiada en su país y reforzó la imagen de un futbolista comprometido con la camiseta nacional y respetado dentro del vestuario.

Pieza clave de unos Bafana Bafana históricos

Adams tuvo un papel importante en la histórica participación de Sudáfrica en el mundial 2026. El centrocampista fue titular en el estreno frente a México, disputado en el estadio Azteca, donde los africanos cayeron por 2-0. También salió de inicio ante la República Checa y participó en los minutos finales de la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur.

Ese triunfo permitió a los 'Bafana Bafana' clasificarse por primera vez en su historia para una fase eliminatoria de un Mundial, un logro que convirtió a aquella generación en una de las más importantes del fútbol sudafricano. Aunque la aventura terminó posteriormente, Adams dejó la sensación de estar llamado a liderar el centro del campo de la selección durante muchos años.

Una carrera en pleno ascenso

Internacional absoluto en nueve ocasiones desde su debut con Sudáfrica en 2024, Jayden Adams era considerado una de las grandes esperanzas del fútbol del país.

Formado en el Stellenbosch FC, destacó muy joven por su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y llegar desde segunda línea. Ese crecimiento llamó la atención del Mamelodi Sundowns, el club más poderoso de Sudáfrica, que lo incorporó el pasado verano para reforzar un proyecto acostumbrado a pelear por todos los títulos nacionales y continentales.

Su excelente temporada le abrió definitivamente las puertas de la selección y le permitió llegar al mundial 2026 como uno de los futbolistas con mayor proyección del combinado dirigido por Hugo Broos.

Precisamente por ello, su inesperado fallecimiento supone un golpe devastador para el presente y el futuro del fútbol sudafricano.

El emotivo adiós del sindicato

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Sudáfrica (SAFPU) fue una de las primeras instituciones en reaccionar públicamente.

En un comunicado, la organización aseguró sentirse "devastada" por la pérdida del jugador y destacó que Adams representó a Sudáfrica en el Mundial "con orgullo, valentía y distinción". Además, trasladó sus condolencias a la familia del futbolista, al Mamelodi Sundowns, al Stellenbosch FC y a todos los integrantes de la selección nacional.

Mientras el mundo del fútbol sigue esperando conocer las causas de su muerte, Sudáfrica despide a uno de los jugadores llamados a marcar una época. Un futbolista que hace apenas unas semanas defendía a su país en el mayor escaparate del deporte y cuyo futuro parecía ilimitado, pero cuya vida se ha apagado de forma tan inesperada como dolorosa.