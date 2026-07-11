En el fútbol británico son muchos los nombres de futbolistas que se pueden asociar al término villano. Jugadores que fueron tan conocidos -o más- por su dureza y extravagancia en el terreno de juego como por su fútbol. Vienen a la cabeza nombres tan recordados como Roy Keane, Vinnie Jones o Tommy Smith. Pero imagínense como debió ser el caso de Nobby Stiles para ser recordado, para siempre, como El villano del fútbol inglés.

Su historia si inicia Collyhurst, el barrio de clase obrera del norte de Manchester en el que nació en plena Segunda Guerra Mundial, el 18 de mayo de 1942. Se dice que vino al mundo durante un bombardeo de la Luftwaffe con su padre celebrando: era dueño de una funeraria. Más allá de la broma de mal gusto, hay otra que siempre le acompañará durante su carrera futbolística: "el hijo los mata, y el padre los entierra".

Sus primeros pasos son en el Manchester United, donde ingresa en las categorías inferiores. Con 15 años es convocado por la selección nacional juvenil. Tiene un inmenso porvenir. Pero también un importante problema: es bajo. Muy bajo. Mide 1'66, y en una época en que los futbolistas de poca estatura son rechazados por los entrenadores, ese no es precisamente un hándicap menor.

De hecho, le obliga a readaptar su juego. La entrega y dureza con la que se emplea se multiplican. De la defensa pasa al mediocampo. Su cometido, sencillo pero determinante: Destruir el juego rival, anular a la estrella creativa del contrario, y al recuperar el balón dársela al que sí la sabe tocar. Poco a poco va escalando. Hasta llegar al primer equipo del Manchester United en 1960, con 18 años. Todo gracias a la apuesta que por él hizo una leyenda como Matt Busby. A pesar de los muchos detractores que tuvo por esa decisión. Por la estatura de Nobby.

Era además la viva imagen del antihéroe. A su estatura se le añade que le faltaban dientes —usaba dentadura postiza—, era prácticamente calvo -y eso en la época de los Beatles era más complicado que nunca- y era corto de vista -en el campo llevaba lentillas, y en la calle gafas-. Pero con su juego correoso, agresivo, pegajoso... y el poco escrúpulo a la hora de cazar tobillos y espinillas adversarias si pasaba el balón, se fue ganando poco a poco el cariño de la afición, carente de héroes pues hacía sólo dos años de la Tragedia de Múnich.

Ídolo en el Mundial

Cariño que se multiplicó durante la disputa del Mundial del 66. Sí, el que ganó Inglaterra en casa.

Nobby Stiles se había convertido en un fijo de la selección nacional tras brillar en el United. Sir Alf Ramsey le depositó la misma confianza que había depositado Matt Busby. Pese a recibir las mismas críticas. "O juega él o yo me voy", declararía el técnico. Porque todos los equipos de fútbol, por muy talentosos y ofensivos que fueran, necesitan su perro de presa. Aunque en este caso hablemos del considerado, en aquellos mediados de los años 60, el hombre malo del fútbol mundial por antonomasia.

Pero su papel fue clave para que Inglaterra alcanzara el éxito. Titular en todos los encuentros, su gran momento llega ante Portugal en semifinales. Enfrente, Eusebio. Probablemente el mejor jugador del momento. El mensaje de Ramsey a Stiles en aquel partido es claro: que Eusebio no toque bola. Y él se encarga encantado. Empujones, patadas, trash-talking... Saca al crack mozambiqueño del partido. No hace nada. Inglaterra gana, alcanza la final, y Nobby Stiles se convierte en héroe nacional.

En la final, ante Alemania y con el centrocampista del United jugando los 120 minutos, Inglaterra se impone por 4 a 2 en la prórroga. Aquel futbolista que no se cansa; que sabe que cuando recupera el balón tiene que soltarlo enseguida a quien lo sabe jugar; que si por lo que sea se acerca un momento al área rival, debe volver a esprint a su zona; que no titubea a la hora de parar al rival como sea si el balón ya ha pasado... es campeón del mundo. Y nos deja una icónica imagen para siempre: con su dentadura postiza en una mano, y la Copa del Mundo en la otra.

Aquella de las semifinales ante Portugal, por cierto, no sería la única gran actuación de Nobby Stiles frente Eusebio. Repetiría dos años más tarde, en la final de la Copa de Europa. Con el Manchester United imponiéndose por 4-1 al Benfica. Con el hijo del enterrador secando nuevamente a la Perla Negra.

Y vaya si sabía de fútbol

En 1971 Stiles abandona el Manchester United tras once temporadas, dos ligas, una Copa de Europa y una FA Cup. Pasa unos años en el Middlesbrough y en el Preston North End, donde se retira. Inicia entonces su carrera como entrenador, sin grandes éxitos... en cuanto a resultados. Porque él será el artífice de la mejor generación de la historia del Manchester United. Él es el técnico que recluta y dirige, en cadetes y juveniles, a David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt y los hermanos Gary y Phil Neville. Pese a la miopía, tenía ojo clínico para fichar jóvenes talentos.

En 1993, y tras llegar todos estos futbolistas al escalón más alto, decide que ya es hora de terminar con los servicios prestados al Manchester United y abandona definitivamente el fútbol.

Tras enfrentar algunos problemas de salud, Nobby Stiles fallece el 30 de octubre de 2020, a los 78 años.

Para los ingleses, se marchaba un jugador tácticamente brillante, un marcador implacable, un futbolista que lo daba todo sobre el campo, el precursor del centrocampista defensivo. "Entró en el corazón de los ingleses porque nunca se daba por vencido. Ya fuera en una final del mundial, o en un amistoso. Cualquier entrenador querría un Nobby Stiles en su plantilla", diría de él nada menos que Brian Clough. Para muchos otros, especialmente del resto del mundo, se marchaba un futbolista carnicero. El villano de los años 60. Uno de los más duros que jamás haya existido.

Quizá, ambas afirmaciones sean ciertas. Y con ellas, alcanzó el zénit del fútbol mundial.