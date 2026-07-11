"Si perdía ante Bélgica, la Federación destituía a De la Fuente"

El programa El Primer Palo de esRadio, dirigido por Juanma Rodríguez, celebra con entusiasmo la clasificación de la selección española para las semifinales del Mundial de 2026. Tras un disputado partido de cuartos de final contra Bélgica, España se impuso gracias a los goles de Fabián Ruiz y un agónico tanto de Mikel Merino en los minutos finales, después de que Bélgica lograra empatar provisionalmente.

Durante la tertulia, en la que participan Sergio Fernández, Látigo Serrano y María Trisac, se analizan las declaraciones de los protagonistas. El goleador Fabián Ruiz destaca el esfuerzo del grupo y expresa su felicidad por la victoria, mientras que el seleccionador Luis de la Fuente resalta el carácter y la capacidad de superación de sus jugadores ante un rival muy exigente.

Asimismo, se abre un debate sobre la valiente decisión del técnico de sentar a Pedri en beneficio de una propuesta más directa y física, una fórmula que, según los tertulianos, ha terminado dando la razón al seleccionador nacional a pesar de las presiones mediáticas externas. Látigo Serrano informaba que "desde la Federación me aseguraban que si perdía ante Bélgica era destituido, menos mal que le ha salido bien".

Otro de los puntos calientes del programa es la actuación y el futuro de Thibaut Courtois. El guardameta belga del Real Madrid, que tuvo que retirarse lesionado durante el encuentro, analiza los goles encajados y su estado físico. La mesa de debate especula con la posibilidad de que el club blanco esté buscando de forma activa un relevo generacional para su portería, mencionando nombres como Diogo Costa o Bart Verbruggen como posibles candidatos de futuro.

Finalmente, el programa repasa el inicio de la nueva etapa de José Mourinho en Valdebebas. Se emiten las primeras declaraciones del técnico portugués, quien subraya que su llegada no es una cuestión de ego o beneficio personal, sino una misión para ayudar al club y a sus futbolistas a crecer. Mourinho enfatiza su filosofía de trabajo, basada en la responsabilidad y el compromiso de "trabajar para el Real Madrid y no solo en el Real Madrid", lo que genera diversas interpretaciones entre los colaboradores sobre el nuevo rumbo que tomará el equipo bajo su dirección.

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