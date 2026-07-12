Hay futbolistas que aparecen en los momentos importantes y otros que directamente cambian la historia de los partidos. Jude Bellingham pertenece ya a este segundo grupo. El centrocampista del Real Madrid volvió a demostrar por qué está firmando un gran Mundial al liderar la victoria de Inglaterra sobre Noruega por 1-2 con un doblete decisivo que clasificó a los de Thomas Tuchel para las semifinales.

El Hard Rock Stadium de Miami asistió a un duelo vibrante, intenso y con aroma de gran cita. Noruega soñó durante muchos minutos con dar otro golpe sobre la mesa después de haberse cargado a Brasil en octavos, pero acabó sucumbiendo ante el enorme talento de un Jude Bellingham imperial, capaz de aparecer cuando más sufría su selección.

Los ingleses ya esperan rival en semifinales, que saldrá del enfrentamiento entre Argentina y Suiza, mientras el conjunto escandinavo pone punto final a un campeonato sobresaliente en el que se ha situado entre las grandes selecciones del panorama internacional.

Schjelderup golpeó primero

Inglaterra comenzó dominando la posesión y tratando de imponer el ritmo de partido, aunque sin demasiada claridad cerca del área defendida por Nyland. Noruega, fiel a su estilo, aguardó su momento para salir disparada al contragolpe con Erling Haaland como gran referencia.

Y el premio llegó antes del descanso. Andreas Schjelderup aprovechó un espacio para sacar un disparo tan inesperado como preciso que sorprendió a Pickford y desató la euforia de la afición noruega. El tanto premiaba el excelente trabajo defensivo de los de Stale Solbakken y colocaba contra las cuerdas a una Inglaterra que volvía a mostrar algunas de las dudas que ha dejado durante el torneo.

Sin embargo, cuando peor pintaban las cosas para los ingleses apareció el futbolista que siempre da un paso al frente. Jude Bellingham recibió en la frontal, encontró el hueco entre varios defensores y batió a Nyland con un remate ajustado para devolver las tablas al marcador justo antes del descanso.

Un segundo tiempo de máxima tensión

La reanudación mantuvo el mismo guion de equilibrio. Noruega no renunció a buscar la portería inglesa y llegó incluso a rozar el segundo gol con un cabezazo de Kristoffer Ajer que se estrelló en el larguero, mientras Inglaterra sufría mucho más de lo previsto para contener el ímpetu vikingo.

También hubo espacio para la polémica. Harry Kane llegó a marcar para Inglaterra, pero el tanto fue invalidado, mientras que Heggem también vio cómo el VAR anulaba un gol noruego por una falta previa de Haaland en la acción. Dos decisiones que mantuvieron vivo un encuentro cargado de emoción hasta el último instante.

El conjunto de Thomas Tuchel parecía bloqueado, incapaz de encontrar soluciones en ataque, mientras Noruega seguía creyendo en una clasificación histórica.

Bellingham decidió en la prórroga

La igualdad acabó llevando el encuentro al tiempo extra, donde volvió a emerger el nombre propio de la noche.

Apenas habían transcurrido tres minutos de la prórroga cuando Morgan Rogers probó fortuna desde lejos. Nyland no logró blocar el balón y el rechace quedó muerto dentro del área. Allí apareció, cómo no, Jude Bellingham para empujar la pelota a la red y culminar la remontada inglesa con el que ya es uno de los goles más importantes de su carrera internacional.

La lesión de Erling Haaland, sustituido durante el tramo final del encuentro, terminó por debilitar el empuje ofensivo de Noruega, que ya no encontró fuerzas para responder.

Aún hubo tiempo para otro sobresalto cuando el árbitro señaló un penalti favorable a Inglaterra, aunque el VAR rectificó la decisión y mantuvo con vida a los escandinavos. Pero ya era demasiado tarde. Inglaterra resistió los últimos intentos noruegos y selló un triunfo de enorme valor.

Con un Jude Bellingham desatado, Inglaterra vuelve a instalarse entre las cuatro mejores selecciones del planeta y mantiene intacto el sueño de conquistar un Mundial que cada vez parece un poco más cercano. Noruega, mientras tanto, se marcha con la cabeza muy alta después de firmar un campeonato que devuelve definitivamente a los vikingos a la élite del fútbol internacional.