El VAR y Julián Álvarez meten a Argentina en semifinales tras sobrevivir al infierno suizo

La selección de Argentina jugará las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse por 3-1, en la prórroga, a una combativa Suiza que resistió durante 40 minutos con un futbolista menos hasta que un golazo de Julián Álvarez y la sentencia de Lautaro Martínez citaron a la albiceleste con Inglaterra, vencedora ante Noruega (1-2), en la penúltima ronda.

El conjunto de Lionel Scaloni sufrió mucho más de lo esperado ante una selección helvética que fue capaz de discutirle el balón durante muchos minutos y que solo se derrumbó en el tramo final del tiempo extra, ya en inferioridad tras una polémica expulsión de Breel Embolo en el 72'.

Leo Messi, por primera vez en este Mundial, se quedó sin marcar, aunque volvió a resultar decisivo al asistir el tempranero tanto de Alexis Mac Allister y liderar el juego ofensivo argentino cuando más lo necesitó su equipo. Aunque, eso sí, en la prórroga fue al trote, asfixiado, y habrá que ver cómo llega a las 'semis' contra la potente Inglaterra.

Argentina, como Messi, tardó en entrar en el partido. Durante los primeros minutos fue Suiza quien monopolizó la posesión, presionó alto y encerró a una albiceleste incómoda. Granit Xhaka avisó con un disparo lejano y no fue hasta el minuto 9 cuando Leo Messi logró intervenir con peligro, provocando un córner tras habilitar a Mac Allister.

En ese segundo saque de esquina llegó el primer golpe argentino. Messi puso el balón con precisión al corazón del área y Alexis Mac Allister voló para conectar un cabezazo impecable al palo largo ante el que Gregor Kobel solo pudo quedarse inmóvil. Sin apenas haber mostrado su mejor versión, Argentina encontraba el camino del gol gracias al balón parado y al talento de su capitán.

Lejos de hundirse, Suiza siguió compitiendo. Djibril Sow obligó al 'Dibu' Emiliano Martínez a intervenir por primera vez y, poco antes del descanso, Breel Embolo ganó la espalda a Lisandro Martínez, aunque el guardameta argentino salió con valentía para evitar el empate. La albiceleste se marchó al intermedio con ventaja pese a haber firmado un único disparo entre los tres palos.

Tras el descanso, el guion apenas cambió. Nahuel Molina desperdició una gran acción iniciada por Messi al optar por el disparo en lugar de asistir a un desmarcado Julián Álvarez, mientras Suiza fue creciendo poco a poco. Embolo avisó de cabeza y, en apenas dos minutos, Dan Ndoye y Xhaka obligaron al 'Dibu' a sostener la ventaja con dos intervenciones de mucho mérito.

El premio helvético llegó en el minuto 67. Ricardo Rodríguez encontró a Dan Ndoye, que encaró a Emiliano Martínez y esta vez sí acertó con un potente disparo para establecer un empate que hacía justicia a los méritos suizos.

Pero todo cambió apenas cinco minutos después. Y por completo. Embolo vio inicialmente una falta favorable tras una acción con Leandro Paredes, pero el VAR llamó al colegiado Joao Pinheiro, que entendió que el delantero había simulado el contacto. Anuló la amarilla al argentino y mostró la segunda al atacante suizo, expulsado entre lágrimas en una de las acciones más polémicas del partido.

Con superioridad numérica, Argentina se lanzó en busca del triunfo pero Gregor Kobel evitó primero una vaselina de Messi, invalidada posteriormente por un ajustado fuera de juego, y también un cabezazo de Mac Allister después. Ya en el descuento, el propio Messi rozó el gol con un disparo de derecha desde la frontal que salió a escasos centímetros del poste, antes de que Kobel sacara otra mano providencial para desviar una espectacular tijera de Lisandro Martínez y enviar el duelo a la prórroga.

El tiempo extra mantuvo el mismo guion, con Argentina instalada en campo rival y Suiza resistiendo como podía. Thiago Almada, acabado de entrar, rozó el gol nada más comenzar la prórroga y, ya en la segunda parte, Messi volvió a encontrarse con Kobel desde la frontal.

Sin embargo, el muro helvético terminó por caer en el minuto 112, el número de emergencias en España. Julián Álvarez, que había firmado hasta entonces un partido discreto y seguía sin estrenarse en este Mundial, recibió cerca de la frontal y soltó un derechazo descomunal que se coló por la escuadra de Kobel, incapaz de evitar un tanto que desató la euforia argentina.

Con Suiza completamente volcada en busca de un último milagro, Argentina encontró espacios para cerrar definitivamente el encuentro. Ya en el 120+1, Thiago Almada lideró un contragolpe, Kobel evitó su remate, pero Lautaro Martínez apareció atento al rechace para empujar el balón a la red y sellar un 3-1 quizás excesivo por lo visto durante más de dos horas de partido, pero suficiente para meter a la vigente campeona en unas semifinales en las que se medirá a Inglaterra.