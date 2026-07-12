La gran polémica del Mundial: ¿tocó el balón en el cable de la 'Spidercam'?

El partido Inglaterra-Noruega de los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las acciones más controvertidas del torneo. El empate de Jude Bellingham, decisivo para la posterior remontada inglesa (1-2), quedó bajo sospecha después de que las repeticiones televisivas mostraran que el balón pareció golpear uno de los cables que sostienen la spidercam segundos antes del inicio de la jugada.

La acción se produjo en el tiempo añadido de la primera parte. El guardameta noruego Orjan Nyland realizó un saque largo desde su área y el balón, tras elevarse varios metros, pareció modificar bruscamente su trayectoria al rozar uno de los cables de la cámara aérea situada sobre el terreno de juego. Inglaterra recuperó la posesión y, apenas unos segundos después, Jude Bellingham batió a Nyland para establecer el 1-1.

The Telegraph muestra una nueva toma de la jugada. El saque de puerta de Nyland llevaba una trayectoria clara hacia la zona de Sørloth, pero tras impactar presuntamente en la spidercam o en uno de sus cables, el balón cambia bruscamente su recorrido y cae prácticamente en… pic.twitter.com/mtjLMGSZ50 — GoalData (@GoalData_) July 12, 2026

Las protestas fueron inmediatas. Tanto los futbolistas noruegos como su seleccionador, Ståle Solbakken, señalaron repetidamente hacia el cielo mientras se dirigían al árbitro francés Clément Turpin, convencidos de que el balón había impactado en el cable y que la jugada debía haberse detenido.

El reglamento dice que el juego debe detenerse

La polémica no tardó en trasladarse al análisis arbitral. Según las Reglas de Juego de la IFAB, si el balón toca un agente externo situado sobre el terreno de juego, como puede ser la estructura de una cámara aérea, el árbitro debe interrumpir inmediatamente el encuentro y reanudarlo mediante un balón a tierra.

Por ello, numerosos exárbitros y especialistas consideraron que, de confirmarse el contacto, el tanto de Bellingham no debería haber subido al marcador, ya que toda la jugada posterior habría quedado invalidada. Eduardo Iturralde González recordó que esa situación está claramente contemplada en el reglamento, aunque el VAR no puede intervenir si los árbitros consideran que dicho contacto nunca existió.

La FIFA se aferra a la tecnología

Poco después del encuentro, la FIFA trató de zanjar la controversia. El organismo explicó que el sensor incorporado en el denominado "Connected Ball" no registró ninguna alteración compatible con un impacto contra el cable.

Before England's goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

"Antes del gol de Inglaterra, el sensor del balón no mostró ningún pico en la señal durante el vuelo, por lo que no existe evidencia de que el balón tocara el cable aéreo ni de que cambiara su trayectoria", señaló la FIFA en un comunicado difundido durante el partido.

Esa explicación, sin embargo, no convenció a Noruega ni a buena parte del mundo del fútbol, ya que las imágenes televisivas parecían mostrar un cambio repentino en la caída del balón. El propio Solbakken aseguró tras el partido que tanto él como sus jugadores y miembros del cuerpo técnico estaban convencidos de que el contacto existió, aunque admitió que no quería que esa acción eclipsara el excelente campeonato realizado por su selección.

Un debate que reabre el papel del VAR

La jugada ha reabierto el debate sobre los límites del videoarbitraje y sobre la dependencia creciente de la tecnología. Mientras la FIFA sostiene que los datos del balón inteligente descartan cualquier contacto, varios analistas arbitrales consideran que las imágenes deberían haber bastado para detener la jugada o, al menos, revisar con mayor profundidad la acción.

Lo cierto es que el empate de Bellingham cambió por completo el desarrollo del encuentro. Inglaterra terminó imponiéndose por 1-2 en la prórroga gracias a otro tanto del centrocampista del Real Madrid y selló su clasificación para las semifinales del Mundial, mientras Noruega se marchó de Miami con la sensación de haber sido víctima de una de las acciones más polémicas del campeonato.