La otra camiseta azulgrana de Johan Cruyff

Ámsterdam y Barcelona, Ajax y Barça, rivalizan en su veneración hacia Johan Cruyff, uno de los mejores futbolistas de la historia. También sentó cátedra El Flaco en la selección de los Países Bajos, aquel maravilloso combinado de melenudos que bordaba el rock and roll, bautizado como la Naranja Mecánica, y al que solamente la muy eficiente Mannschaft de los Maier, Breitner, Beckenbauer, Overath, Müller y compañía privó de conquistar el Campeonato del Mundo de 1974. Incluso ganó algún título con la competencia neerlandesa, el Feyenoord de Róterdam, amén de dejar pinceladas de su enorme talento, pagadas a precio de oro, en el soccer estadounidense (Los Angeles Aztecs y Washington Diplomats).

Pero, precisamente, una vez finalizada su aventura norteamericana, Johan volvió a recalar en territorio español para reforzar a un equipo que vestía una equipación muy similar a la de los del Camp Nou, aunque militaba en Segunda División.

El retorno del 'Flaco'

Cruyff regresó a nuestro país en uno de los momentos más convulsos de la España reciente: el tramo final del invierno de 1981. No es preciso recordar lo que ocurrió el 23 de febrero de aquel año en el Congreso, y pocos días más tarde a Quini, Pichichi y gran figura del Barça, lo secuestraron unos aficionados que estaban con el agua al cuello. Adolfo Suárez acababa de dimitir, se arrastraba una pavorosa crisis económica con multitud de parados y ETA actuaba casi a diario, dejando a su paso un reguero de sangre.

En esa tesitura nos encontrábamos cuando el Levante Unión Deportiva, que marchaba muy bien clasificado en la Categoría de Plata, decidió dar un golpe de efecto y contratar a un futbolista que ya era una leyenda, aunque estaba a punto de cumplir los 34 años, una edad que entonces parecía mucho más provecta que en la actualidad. ¿Qué pretendían con ello? Seguramente dar el salto de calidad que les permitiera lograr el ascenso y volver a situarse en la élite, algo que tan solo habían conseguido en el ya lejano bienio 1963-65.

Un Balón de Oro en Segunda

No era el primer crack del conjunto granota. En los tiempos heroicos había despuntado allí Gaspar Rubio, el Rey del Astrágalo, uno de los mejores jugadores de los años veinte y treinta, y al filo de 1960 el campo de Vallejo acogió a unos cuantos VIP que ya afrontaban el ocaso de sus carreras: Wilkes, Joseíto, Seguí, Pasieguito... Poco después, a mediados de los setenta, cuando España reabrió sus fronteras futbolísticas, la entidad de Orriols firmó a uno de los mejores delanteros sudamericanos del momento, el chileno Carlos Caszely. Posteriormente pasarían también por el club, aunque ya en horas bajas, talentazos como el balcánico Mijatovic y el brasileño Savio. Pero lo de Cruyff supuso un auténtico bombazo en aquellos turbulentos y fríos días.

La operación se había fraguado semanas antes de saltar oficialmente a los medios, aunque la RFEF no permitió la inscripción de Cruyff hasta que el club granota abonó una deuda de 11 millones de pesetas que mantenía con sus futbolistas. Y hablando de números, las diversas fuentes no se ponen de acuerdo sobre cuánto le costó realmente la operación al Levante. Unas hablan de 40 millones de pesetas por cuatro meses; otras, de la mitad de esa cifra, e incluso se baraja la cantidad, mucho más modesta, de 10 millones, a los que habría que sumar un porcentaje de las taquillas, tanto en casa como a domicilio. Una morterada, en cualquier caso, incluso situándonos en la parte más baja de la horquilla.

Un dudoso negocio

El debut de Johan Cruyff se produjo el domingo 1 de marzo de 1981 en el feudo levantinista, que todavía no se llamaba oficialmente Ciudad de Valencia. Los locales marchaban segundos en la tabla y aquella histórica tarde presentaron la siguiente alineación: Barrie; Lavado, Sierra, Agustín, Lorant, José, Pousada, Pelegrín (Garrido), Cruyff, Latorre (Eulate) y Campuzano. El rival era el Palencia y los granotas vencieron por 1-0, con gol del gallego Pousada, que años antes había pasado por las categorías inferiores del Barça. El entrenador era el exmadridista Pachín, un defensa de origen cántabro e internacional absoluto, dos veces campeón de la Copa de Europa y varias más de la Liga con el conjunto blanco.

En total, Cruyff disputó diez partidos, correspondientes a las jornadas 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 37. El balance, si bien en el apartado económico generó buenas recaudaciones tanto como local como visitante, resultó decepcionante en lo deportivo: el Levante consiguió únicamente cuatro victorias, cayó en otros cuatro encuentros y empató dos. En el capítulo individual, el neerlandés solo marcó dos goles, ambos en el empate frente al Real Oviedo correspondiente a la jornada 32, en Valencia. El sueño del ascenso se esfumó y el equipo terminó noveno, lejos de los puestos de privilegio.

Durante ese breve periodo incluso se produjo un cambio en el banquillo levantinista. Quimet Rifé, antiguo compañero del propio Cruyff en las filas azulgranas, asumió las riendas del equipo, muy posiblemente con el propósito de crear un ecosistema más favorable para Johan. Rifé había dirigido al Barça en las temporadas 1978-79 y 1979-80, formando tándem con otro ilustre exazulgrana, Toni Torres, y bajo su mando el conjunto catalán conquistó la Recopa de 1979 tras derrotar en la final de Basilea al Fortuna Düsseldorf por 4-3. Incluso se rumoreó que el divo podía saltarse entrenamientos si lo consideraba oportuno, además de exigir viajar en avión, pero ni con esas... En algún desplazamiento, según contó posteriormente un compañero suyo, Cruyff ni siquiera llegó a jugar, ya que el club local, en concreto el Deportivo Alavés, no aceptó la leonina condición de tener que compartir una jugosa taquilla.

Del terreno de juego al banquillo

Menos de tres meses después de su llegada, Cruyff abandonó la ciudad del Turia y regresó a los Países Bajos —entonces los llamábamos 'Holanda'—. En su patria se reincorporó al Ajax, donde jugó un par de temporadas, entre 1981 y 1983, antes de colgar definitivamente las botas en 1984, ya con 37 años, defendiendo la camiseta del Feyenoord. De inmediato inició una nueva carrera como técnico con los de Ámsterdam. En esa faceta reverdeció sus legendarios laureles, creó escuela y sentó cátedra.

Volviendo a su efímera aventura granota, cuentan que, al final, el Levante, camino de la bancarrota —pronto conocería nuevos descensos y no levantaría prácticamente la cabeza durante un cuarto de siglo—, terminó incluso debiéndole dinero y le ofreció al astro neerlandés la propiedad de un modesto club de tenis para saldar la deuda. Johan, pese a su fama de pesetero, declinó la propuesta. La verdad es que siempre le tiraron más los palos de golf que la raqueta.