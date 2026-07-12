París y el Gobierno de Sánchez, indignados con Rajoy por su frase sobre la selección francesa

Las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol, a pocos días del enfrentamiento contra España en semifinales del Mundial de EEUU, México y Canadá, han traspasado el ámbito deportivo para convertirse en un incidente político de alcance internacional. Su afirmación de que el combinado de Francia tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", publicada en una columna de El Debate tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial 2026, ha provocado una contundente respuesta del Gobierno galo y una cascada de críticas desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez y dirigentes socialistas.

La polémica estalló después de que Rajoy alabara el potencial del combinado dirigido por Didier Deschamps antes de rematar con una frase que muchos han interpretado como una referencia al origen familiar de buena parte de los internacionales franceses.

El Gobierno francés: "Es absolutamente inaceptable"

La reacción más contundente llegó desde París. El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, calificó este domingo de "absolutamente inaceptables" las declaraciones del expresidente español. "Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", afirmó en una entrevista concedida a BFM TV.

Nuñez reivindicó que Francia es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar", y advirtió de que este tipo de comentarios alimentan los ataques racistas que sufren los futbolistas de la selección, especialmente su capitán, Kylian Mbappé.

"Creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para vivir todos juntos con cohesión. Francia es una República en la que todo el mundo tiene su lugar, sea cual sea su origen, sus convicciones o su religión, siempre que se respeten las reglas comunes de la República", señaló.

El ministro francés añadió que estas declaraciones "no ofrecen una imagen de esperanza" a muchos jóvenes franceses y confesó que le producen "desolación". Además, enmarcó la controversia en el permanente debate sobre la identidad nacional en Francia y rechazó las tesis que enfrentan una supuesta "Francia histórica" con una "nueva Francia". "Solo hay una Francia", insistió.

También responde el Partido Socialista francés

Las críticas no se limitaron al Gobierno de Emmanuel Macron. El primer secretario del Partido Socialista francés, Olivier Faure, respondió también a Rajoy a través de las redes sociales. "La selección de Francia está formada únicamente por franceses", escribió el dirigente socialista, antes de recordar que "Francia no es una nación étnica. No tiene un color de piel ni una religión. Es una nación política unida en torno al lema de la República", para concluir con un dardo dirigido a "la derecha racista".

El Gobierno de Sánchez carga contra Rajoy

La polémica también encontró una rápida respuesta en España. El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue uno de los primeros miembros del Ejecutivo en reaccionar, acusando al expresidente del Gobierno de difundir un mensaje incompatible con la realidad de una sociedad plural y criticando duramente sus palabras a través de las redes sociales.

Rojo=Diablo. Negro≠Francés. Algún incauto creyó alguna vez que este zoquete post franquista corrupto al que el Poder judicial de este país ha librado de la cárcel por una puerta lateral, era un tipo moderado. pic.twitter.com/xJJ1r7VHvE — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 11, 2026

Desde el entorno del Gobierno consideran que la afirmación de Rajoy proyecta una imagen negativa de España en el exterior y reabre discursos identitarios que creían superados.

Una afirmación desmentida por los datos

La frase del expresidente ha sido especialmente cuestionada porque no se corresponde con la realidad de la convocatoria francesa.

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De los 26 futbolistas citados por Didier Deschamps para disputar el Mundial, únicamente tres nacieron fuera del territorio francés: Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba. Los otros 23 jugadores nacieron en Francia, aunque muchos de ellos son hijos o nietos de inmigrantes procedentes de África, el Caribe o distintos países europeos.

Precisamente esa diversidad ha convertido durante décadas a la selección francesa en uno de los símbolos del modelo republicano del país, aunque también en objeto recurrente de ataques por parte de sectores de la extrema derecha.

Un debate que Francia lleva décadas afrontando

La controversia recuerda inevitablemente a la que estalló tras la conquista del Mundial de 1998 por el equipo liderado por Zinedine Zidane. Entonces, dirigentes de la extrema derecha cuestionaron que aquella selección representara a la "verdadera Francia" por el origen familiar de varios de sus futbolistas.

Casi tres décadas después, las palabras de Rajoy han reavivado ese mismo debate, precisamente a las puertas de una semifinal mundialista entre España y Francia que ya venía cargada de expectación deportiva y que ahora suma un inesperado componente político y diplomático.