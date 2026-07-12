¿Por qué expulsaron a Embolo? La nueva norma del VAR que incendió el Argentina-Suiza

Hasta ahora, el VAR tenía prohibido intervenir en una tarjeta amarilla. Era una de las líneas rojas del protocolo desde su implantación. Sin embargo, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ha estrenado una excepción que ya ha provocado una de las mayores controversias del torneo. La víctima fue Breel Embolo.

El delantero terminó expulsado en el Argentina-Suiza (3-1) después de una revisión del videoarbitraje que, paradójicamente, no revisó la amarilla en sí, sino la identidad del futbolista sancionado. Una diferencia jurídica aparentemente pequeña que acabó cambiando por completo el rumbo del encuentro, correspondiente a los cuartos de final del campeonato, y que ha abierto un intenso debate sobre los límites del VAR.

Una amarilla para Paredes... que acabó siendo para Embolo

La jugada llegó en el momento más delicado del partido. Corría el minuto 70, Suiza acababa de empatar por medio de Dan Ndoye y atravesaba sus mejores minutos. En una disputa en el centro del campo, el árbitro João Pinheiro interpretó inicialmente que Leandro Paredes había cometido una entrada merecedora de tarjeta amarilla.

Sin embargo, desde la sala VOR avisaron al colegiado de que existía un error de identificación. Tras revisar las imágenes, Pinheiro comprobó que quien realmente había simulado el contacto era Embolo y no que Paredes hubiera cometido una falta sancionable.

EMBOLO, COMPLETAMENTE DESTROZADO Y LLORANDO TRAS SER EXPULSADO POR SIMULACIÓN 🔥🔥🔥 EL VAR LLAMÓ AL ÁRBITRO Y, TRAS VER LA ACCIÓN, DECIDIÓ MOSTRARLE LA SEGUNDA AMARILLA#DAZNMundial pic.twitter.com/LGrMPG6ZPQ — DAZN España (@DAZN_ES) July 12, 2026

La consecuencia fue inmediata: desapareció la amarilla mostrada al argentino y pasó a enseñarse al delantero suizo. El problema para Suiza era que Embolo ya había sido amonestado anteriormente. Aquella segunda tarjeta significó automáticamente su expulsión.

La nueva excepción del VAR

Lo llamativo es que el VAR, en teoría, no puede intervenir para corregir tarjetas amarillas.

La explicación está en una modificación introducida por la FIFA y la IFAB para este Mundial. El protocolo mantiene que las amonestaciones no son revisables, pero incorpora una excepción denominada "identificación errónea" o "confusión de identidad".

Hasta ahora esa facultad estaba pensada, sobre todo, para corregir casos en los que el árbitro enseñaba la tarjeta al jugador equivocado dentro del mismo equipo. La novedad es que el protocolo amplía esa posibilidad cuando el error afecta también a un futbolista del equipo rival, siempre que el colegiado haya identificado incorrectamente al infractor de la acción.

Es decir, el VAR no revisó si había que sacar una amarilla, sino quién debía recibirla. Una vez corregida la identidad del infractor, el árbitro estaba obligado a aplicar la sanción disciplinaria correspondiente. Y esa sanción, en el caso de Embolo, era una segunda amarilla y, por tanto, la expulsión.

Una aplicación legal... pero muy discutida

La decisión ha generado una enorme controversia porque, aunque reglamentariamente encuentra respaldo en el nuevo protocolo, muchos consideran que supone utilizar una vía indirecta para revisar una tarjeta amarilla, algo que hasta ahora estaba expresamente prohibido.

Varios analistas arbitrales consideran que el espíritu original de la norma pretendía evitar errores de identificación, no convertir al VAR en un mecanismo para modificar decisiones disciplinarias que, indirectamente, acaban expulsando a un futbolista.

La propia redacción del protocolo ha sido objeto de debate, ya que algunos expertos entienden que existe un vacío normativo respecto a si esa "confusión de identidad" puede producirse entre jugadores de equipos distintos y no únicamente entre compañeros. Precisamente ese es el punto sobre el que gira buena parte de la polémica.

El precedente que pasó desapercibido

No era la primera vez que ocurría algo parecido durante este Mundial.

En la fase de grupos ya se había producido una acción prácticamente idéntica con Miguel Almirón, de Paraguay. Entonces el VAR también corrigió la identidad del futbolista amonestado después de una simulación. La diferencia es que aquella amarilla era la primera del encuentro y no tuvo consecuencias mayores.

Con Embolo, en cambio, el efecto fue devastador. La corrección reglamentaria terminó convirtiéndose en una expulsión que dejó a Suiza con diez futbolistas cuando mejor estaba jugando y justo después del empate ante la vigente campeona del mundo.

Las protestas de Suiza

Las reacciones no tardaron en llegar. El seleccionador Murat Yakin y varios internacionales suizos criticaron con dureza la decisión arbitral y la aplicación de la nueva norma.

Desde la concentración helvética insistieron en que la interpretación del reglamento acabó condicionando decisivamente el partido. Embolo abandonó el terreno de juego entre lágrimas, consciente de que una revisión del VAR que, técnicamente, no revisaba una amarilla había terminado dejando a su selección en inferioridad numérica en unos cuartos de final de un Mundial.

La jugada ya forma parte de la historia del videoarbitraje. No porque el VAR revisara una tarjeta amarilla —algo que sigue sin poder hacer—, sino porque una nueva excepción introducida por la FIFA permitió corregir quién debía recibirla. Y esa simple modificación terminó decidiendo uno de los partidos más importantes del campeonato.