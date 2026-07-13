Crece el incendio en torno a Rajoy: el ministro de Exteriores francés ve "estupidez" y el partido de Le Pen, "racismo"

Pese al intento de Mariano Rajoy y su entorno de rebajar la polémica en torno a su artículo sobre el Mundial en el que apuntaba que la selección gala era una selección "sin franceses", la polémica arrecia. No solo entre el Gobierno español y la izquierda, que han aprovechado la metedura de pata para atacar al PP, sino en el país vecino, en el que el Ejecutivo galo ha seguido respondiendo al expresidente del Gobierno.

El último en hacerlo ha sido el ministro de Exteriores francés, Jean Nöel Barrot. En declaraciones a la cadena BFMTV, ha señalado que se trata de unas declaraciones "patéticas". "De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es fruto de la estupidez, del racismo o de una combinación de ambos", ha afirmado.

Barrot ha defendido que el combinado de fútbol francés representa "el mejor rostro" del país. "Me alegra que este equipo proyecte al mundo una imagen tan hermosa de nuestro país. También me alegra ver a todas las francesas y todos los franceses, sea cual sea su origen, el color de su piel, el lugar donde vivan o su edad, unidos detrás de este equipo que les hace soñar", ha indicado.

El ministro ha mencionado también las palabras de Pedro Sánchez tachando el artículo de xenófobo. Según Barrot, el presidente español "respondió muy bien" aunque a su juicio "la mejor respuesta" la darán los futbolistas de la selección francesa "cuando consigan la victoria" en el partido de semifinales del Mundial, que se celebra este martes en la ciudad estadounidense de Dallas.

Por su parte, Agrupación Nacional, el partido que lidera Marine Le Pen, ha tachado a Rajoy de "racista" por sus comentarios, que "todo el mundo debería condenar". "El señor Rajoy es un racista. Sencillamente, sus declaraciones son escandalosas, vergonzosas y lamentables. Todo el mundo debería condenarlas", ha afirmado Julien Odoul, diputado en la Asamblea Nacional francesa y portavoz de la formación de Le Pen, en una entrevista con France Info.

El portavoz ha achacado estos comentarios a que hay personas "obsesionadas con la raza" y que "consideran que el color de la piel y el origen lo determinan todo". "Eso es totalmente la antítesis del proyecto francés. El proyecto francés consiste en que hay tres colores: azul, blanco y rojo, sea cual sea el origen o la religión de cada uno".

Este domingo, varios miembros del Ejecutivo francés respondieron al artículo, publicado después del pase a semifinales de España. El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, tachó sus declaraciones de "inaceptables" y la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, habló de "racismo". A estas reacciones se sumó la Embajada de Francia en España, que recordó que "de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia". Mientras que la ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, señaló que "los resbalones racistas repetidos son insoportables" y mostró su orgullo por la selección francesa.