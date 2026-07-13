¿Dónde está el negocio? Diez millones de la cantera y un Real Zaragoza permanentemente ahogado

El silencio que se hizo en La Romareda tras consumarse el descenso a Primera RFEF no solo enterró una temporada desastrosa. También puso fin, probablemente, al último resto del relato con el que el actual accionariado tomó el control del Real Zaragoza hace ahora cuatro años. Entonces se habló de músculo financiero, de un proyecto llamado a devolver al club a la élite y de una capacidad económica que permitiría dejar atrás definitivamente más de una década de estrecheces. Sin embargo, el escenario hoy es completamente distinto: el equipo ha perdido la categoría, continúa buscando estabilidad institucional y sigue recurriendo a ampliaciones de capital, financiación bancaria y nuevas aportaciones de sus propietarios.

El fracaso deportivo es evidente. Pero mucho menos evidente resulta comprender qué ha ocurrido en el plano económico. Porque, mientras el equipo encadenaba errores sobre el césped, el club también era capaz de generar recursos importantes por sí mismo. Según explica el investigador deportivo Luis Serrano Antón a Libertad Digital, desde la llegada de la nueva propiedad el Zaragoza ha ingresado alrededor de diez millones de euros gracias al traspaso de futbolistas formados en su cantera. Una cifra que obliga a formular una pregunta incómoda: si el club genera dinero, si mantiene los ingresos ordinarios propios del fútbol profesional y si detrás de la entidad existe uno de los accionariados con mayor capacidad económica del fútbol español, ¿por qué la sensación permanente sigue siendo la de un club que nunca deja de necesitar financiación?

Esa es, precisamente, la cuestión que vertebra este reportaje. No se trata de discutir la solvencia de Jorge Mas, Joseph Oughourlian, Pablo Jiménez de Parga o del resto de socios. Tampoco de poner en duda la legalidad o legitimidad de las decisiones adoptadas por la propiedad. La pregunta es otra: ¿qué negocio representa realmente invertir en el Real Zaragoza?

Cuando la cantera financia más que el discurso

Los cerca de diez millones de euros obtenidos mediante la venta de futbolistas de la Academia constituyen uno de los datos más reveladores recopilados por Serrano Antón. No porque vender jugadores sea algo extraordinario —forma parte del negocio del fútbol, obviamente—, sino porque esos ingresos llegan en paralelo a una sucesión de ampliaciones de capital, préstamos y problemas de liquidez que contrastan con el relato del músculo financiero presentado en 2022.

Durante este mismo periodo, el Zaragoza ha seguido percibiendo los ingresos habituales por televisión, patrocinadores, abonados y competición. Sin embargo, la imagen que proyectan las cuentas continúa siendo la de una entidad obligada a reforzar periódicamente su tesorería. Es aquí donde el análisis deja de ser puramente contable para convertirse en una cuestión de estrategia empresarial.

La Nueva Romareda cambia el relato

Si existe un episodio que simboliza la evolución del proyecto económico, ese es el de la Nueva Romareda. Inicialmente, el Real Zaragoza se comprometió a asumir un tercio del coste del estadio —lo mismo que sus otros dos socios en esta aventura, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación General de Aragón (DGA)—. Aquella participación reforzaba el mensaje de una propiedad dispuesta a liderar la gran transformación de la entidad. Sin embargo, el compromiso terminó reduciéndose al 25%, obligando al Consistorio y al Gobierno de Aragón a incrementar su participación para cubrir el porcentaje restante.

La decisión puede justificarse desde muchos puntos de vista. Pero también proyecta una imagen muy diferente de la presentada en el verano de 2022. Porque donde antes se anunciaba una fuerte apuesta inversora del accionariado privado, ahora aparece una estrategia mucho más contenida, en la que parte del esfuerzo financiero acaba desplazándose hacia las administraciones públicas.

¿Dónde está el negocio?

Este es el punto donde el análisis de Luis Serrano Antón adquiere mayor interés. Su planteamiento no parte de la sospecha, sino de la observación de los hechos. Y la hipótesis que plantea cambia completamente la forma de interpretar estos cuatro años.

Quizá el verdadero negocio nunca consistiera en realizar grandes desembolsos permanentes, sino en adquirir el control de una entidad histórica con un enorme potencial de revalorización, limitando al mismo tiempo la exposición económica mediante ampliaciones de capital, financiación, recursos generados por el propio club y una política de inversión mucho más prudente de la que se anunció públicamente.

Insistimos: es una interpretación del investigador, no una explicación reconocida por el club. Pero tiene una virtud periodística indiscutible: ayuda a ordenar una sucesión de decisiones que, observadas de manera aislada, podrían parecer inconexas.

La pregunta que la propiedad tendrá que responder

Quizá dentro de unos años el Real Zaragoza regrese al fútbol profesional tras el dramático descenso a Primera RFEF, inaugure la Nueva Romareda y multiplique su valor como sociedad. Si ese escenario termina produciéndose, la inversión podrá calificarse de éxito empresarial.

Sin embargo, la cuestión es otra. Si ese era el horizonte estratégico desde el principio, ¿por qué el discurso que recibió el zaragocismo fue el de un músculo financiero dispuesto a transformar inmediatamente el club?

Porque cuatro años después los hechos son conocidos: un descenso histórico, cerca de diez millones ingresados por la cantera, ampliaciones de capital recurrentes, préstamos bancarios, una aportación reducida al proyecto de la Nueva Romareda y un club que continúa buscando estabilidad económica.

El debate, por tanto, ya no consiste únicamente en cuánto dinero han puesto los propietarios. La cuestión que hoy sobrevuela La Romareda es mucho más trascendente: si el proyecto que se presentó como una revolución deportiva respondía, en realidad, a una estrategia empresarial diferente, mucho más prudente desde el punto de vista financiero y orientada a preservar el valor de una inversión llamada a crecer con el tiempo.

Esa respuesta solo puede ofrecerla la propiedad. Pero, mientras no llegue, seguirá creciendo la sensación de que el mayor interrogante del zaragocismo ya no está en el césped, sino en los despachos. Y que el verdadero negocio de invertir en el club nunca ha sido únicamente ganar partidos, sino definir quién asume el riesgo, quién aporta el capital y quién recogerá el valor generado cuando el Real Zaragoza vuelva a ocupar el lugar que su historia reclama.