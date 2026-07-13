Nadie da crédito a lo que llevaba Haaland en la mano al bajar del avión

Puede sonar raro, pero la realidad a veces supera a la ficción y la realidad es esta: Haaland vuelve a Noruega con un mapache disecado bajo el brazo. Así como lo leen. El delantero del City bajó del avión tras regresar del Mundial y lo hizo con este curioso souvenir.

Esta es la imagen:

Erling Haaland and a taxidermy racoon land back home in Norway 😂 Not a sentence I thought I would ever write but he is who he is 🤣 he showed 3 taxidermy raccoons in one of his snaps, but didn't give away what he planned to do 😂 pic.twitter.com/UDC6M614XR — Victoria Uwonkunda (@Afroscandi) July 13, 2026

Haaland bajó del avión sonriendo y con el mapache disecado en la mano. El animal porta a su vez una botella que se entiende que no será precisamente de agua, aunque se desconoce lo que lleva en su interior.

Haaland compró el mapache disecado como elemento decorativo típico de la cultura sureña en Estados Unidos, ya que estuvo en Texas durante su estancia en la Copa del Mundo.

Erling llega tras un torneo excepcional. Erling Haaland marcó un total de 7 goles, destacando su doblete ante Brasil, que les colocó en cuartos de final del torneo, donde perdieron en la prórroga ante la selección de Inglaterra.