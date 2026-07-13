Hjulmand llega al Atlético con el discurso que todos los rojiblanco quieren oír

Morten Hjulmand ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Atlético de Madrid, lucirá el dorsal 23 y, como buen estudioso del lugar al que va, ha dado el discurso que todos los rojiblancos quieren oír. Sus primeras palabras han gustado y mucho en el Metropolitano.

El danés empezó diciendo que no tuvo que pensarse mucho su fichaje. Morten aceptó muy pronto: "Para mí fue fácil tomar esta decisión. Escuché que este club estaba interesado en mí y, por la historia que tiene, era una oportunidad muy atractiva. Es un club muy respetado en Europa. Los entrenadores, los jugadores... Los veo como héroes sobre el campo. La pasión que tienen hace que sea un destino muy especial".

Además, el nuevo fichaje colchonero ya sabe qué nombres deben ser ejemplo para él y los lanzó hoy mismo: "Si miro atrás, cuando tenía 14 o 15 años, recuerdo la defensa que tenía el Atlético, a su antiguo capitán, Gabi, a Koke... Ver los trofeos que ganaron fue una gran inspiración para mí. Siempre admiré la mentalidad que tenían".

Y por supuesto, turno para hablar del Cholo Simeone: "He hablado con el míster y en la conversación que hemos tenido ya he sentido su pasión para la próxima temporada. Con esta conversación ya me ha mostrado qué significa ser jugador del Atlético. Esto fue por teléfono, en persona será más fácil en el campo".

Morten Hjulmand: "Mi objetivo es mostrar personalidad. Quiero mostrar mi mentalidad desde el primer día. Ser un jugador exigente, que está aquí para ganar y no solamente para estar aquí. Eso quiero mostrar desde el día uno". Pregunta @nachodonado #ClubUria pic.twitter.com/cbUf8RjCk4 — Rubén Uría (@rubenuria) July 13, 2026

Aparte de eso, Hjulmand también explicó cómo juega y lo que puede aportar al equipo del Cholo: "Desde el primer día quiero aportar mi mentalidad, que consiste en intentar ganar todo lo que se pueda. El Atlético es un club respetado en toda España y en Europa. Estoy aquí para ganar títulos. Ese es mi objetivo y también el del equipo. Vamos a luchar por ello hasta el final".