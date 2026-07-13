La Federación francesa carga contra Rajoy: "Tufillo intolerable a racismo"

Mariano Rajoy publicó una columna en El Debate después de la clasificación de España para las semifinales del Mundial 2026 en las que se enfrentará a Francia. El expresidente del Gobierno escribió que la selección gala tiene "una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses", refiriéndose a las raíces familiares de los internacionales. El comentario desató una tormenta polémica y las reacciones no han hecho más que sucederse.

Una de las últimas personas en pronunciarse ha sido Philippe Diallo. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) criticó las declaraciones realizadas por Rajoy calificándolas de "tufillo intolerable a racismo". Diallo prosiguió con el mensaje en sus redes sociales: "Y nos hacen preguntarnos por el detestable clima que genera ese tipo de comentarios".

Además, defendió a la plantilla y que nadie, menos un político extranjero, puede cuestionar la nacionalidad de los jugadores que representan oficialmente a Francia: "Nuestros jugadores no tienen que recibir ningún certificado de nacionalidad de un exprimer ministro español. La selección francesa es la selección de Francia".

Les propos de Mariano Rajoy évoquant l'équipe de France comportent des relents de racisme intolérables.

Et interrogent sur le détestable climat qui génère de tels remugles.

Nos joueurs n'ont aucun certificat de nationalité à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol.… — Philippe Diallo (@PhilippeDiallo) July 12, 2026

Dentro de la selección española, Borja Iglesias fue preguntado por estas palabras y reconoció que le habían sorprendido "porque entiendo ya la vida y la sociedad multicultural". El futbolista afirmó en DAZN: "Cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos. Entiendo que Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene".

"Puedo entender que no lo dijo con mala intención, pero creo que debemos ser un poco más cuidadosos con eso", aseguró.

🗣️ Borja Iglesias responde a Rajoy: "Puedo entender que no lo dijo con mala intención, entiendo la multiculturalidad de Francia como una riqueza".#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BPCx16Dnk9 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 12, 2026

Reacciones inmediatas

Horas antes, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó las declaraciones de "absolutamente inaceptables", afirmando que "no reflejan en absoluto lo que es Francia" y que alimentan los ataques racistas contra jugadores como Mbappé. El primer secretario del Partido Socialista francés, Olivier Faure, respondió también a Rajoy a través de las redes sociales. "La selección de Francia está formada únicamente por franceses".

Por parte del Gobierno español, Pedro Sánchez acusó a Rajoy de "avergonzar" al país con declaraciones "xenófobas", mientras el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, las calificó de "hirientes y peligrosas". Igualmente, ha reclamado a Feijóo que, además de desautorizar a Rajoy, "deje claro que no comparte esa posición".