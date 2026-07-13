Carles Puyol tuvo que soportar la mala educación y la locura de Ricardo Antonio La Volpe, exfutbolista y exentrenador argentino. Ambos coincidieron en Los Maestros, un programa mexicano de análisis deportivo de TUDN, donde expertos y exdirectores técnicos debaten sobre el fútbol.

Son unos payasos impresentables, La educación de Puyol y la del animal asalvajado de al lado. pic.twitter.com/TddmJeF5Pl — Carrasgar® (@EmilioJCG11) July 12, 2026

La Volpe, dejando muy presente que la educación no es su fuerte, cargó duramente contra la Selección española y su historia. "¿España? Ustedes aparecieron en 2010 y antes no existían. Ustedes mandaron un verso desde 2010 y ¿dónde está el verso de 2014? No está la camada. En 2018 no está la camada, en 2022 no está la camada…", indicó.

El odio de La Volpe a España quedó presente durante el resto del programa. Se metió con el 4-3-3 y con Sergio Busquets. "Dicen que España creó el 4-3-3, este sistema es de los años ochenta de Arrigo Sacchi". Y añadió: "¿Me vas a comparar a Busquets con Pirlo?".

La Volpe, que en sus exposiciones puede que tenga razón en el argumento, mostró unas formas y una inquina personal hacia España que le han convertido en viral en las redes sociales en nuestro país en las últimas horas.

Puyol, sin alterarse, rebatió a La Volpe en un ejercicio de clase y paciencia.