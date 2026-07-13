La Selección se cita con Francia tras sobrevivir al cuadro más duro del Mundial 2026

La selección española ya está entre las cuatro mejores del Mundial de 2026 y lo hace después de completar, según reflejan los datos del ranking FIFA, el recorrido más complicado de los cuatro semifinalistas del torneo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Luis de la Fuente se medirá a Francia este martes por un puesto en la gran final, mientras que la otra semifinal enfrentará a Inglaterra y Argentina.

Recordemos que las cuatro selecciones, además, ocupaban antes del inicio del torneo las primeras posiciones de la clasificación mundial de la FIFA, un hecho inédito en la historia de la Copa del Mundo.

España disputará sus terceras semifinales mundialistas tras las alcanzadas en 1950 y en el histórico Mundial de Sudáfrica 2010, donde terminó levantando el único título mundial de su historia. El conjunto español llega a esta ronda después de eliminar a rivales de primer nivel y tras ofrecer una imagen de solidez competitiva en las eliminatorias.

El cuadro más exigente de los semifinalistas

Los datos del ranking FIFA publicados el pasado 11 de junio sitúan a España como la selección que ha tenido el camino más duro hasta las semifinales. Si se toma como referencia la posición de sus rivales en las rondas eliminatorias, Austria ocupaba el puesto 20 del ranking, Portugal era quinta y Bélgica novena, lo que deja una media de 12,7, la más baja —y, por tanto, la más exigente— de las cuatro selecciones que siguen en competición.

Por su parte, Francia ha llegado a semifinales tras enfrentarse a Suecia (38ª), Paraguay (41ª) y Marruecos (7ª), con una media de 28,7. Inglaterra eliminó a República Democrática del Congo (46ª), México (14ª) y Noruega (31ª), con una media de 30,3. En cuanto a Argentina, la albiceleste tuvo el recorrido menos exigente según este criterio, al cruzarse con Cabo Verde (67ª), Egipto (29ª) y Suiza (19ª), para una media de 38,3. Aunque estas cifras no garantizan el resultado de los partidos, sí reflejan el nivel de exigencia que ha tenido cada selección para alcanzar la penúltima ronda del campeonato.

Así ha sido el recorrido de España

La selección española comenzó el Mundial liderando el Grupo H tras debutar con un empate sin goles frente a Cabo Verde antes de imponerse con claridad a Arabia Saudí por 4-0 y superar por la mínima a Uruguay (1-0), resultados que le permitieron acceder a las eliminatorias como primera de grupo.

En dieciseisavos de final mostró una de sus mejores versiones al derrotar con autoridad a Austria por 3-0. Posteriormente llegaron dos encuentros mucho más igualados y de máxima exigencia. En octavos superó a Portugal gracias a un ajustado 1-0 y, ya en cuartos de final, venció a Bélgica por 2-1 en un partido muy equilibrado que se decidió en los minutos finales.

El conjunto de Luis de la Fuente ha demostrado durante todo el torneo una notable fortaleza defensiva y una gran capacidad para competir en encuentros de máxima igualdad. Los goles de Mikel Merino en las rondas eliminatorias han resultado decisivos para mantener vivo el sueño mundialista.

Francia, el siguiente gran desafío

El próximo obstáculo será una selección francesa que llega con pleno de victorias en el campeonato. Los galos comenzaron la competición derrotando a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1), antes de eliminar sucesivamente a Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0).

El equipo francés ha mostrado una gran solidez defensiva en las eliminatorias, donde todavía no ha encajado ningún gol, además de mantener un elevado potencial ofensivo liderado por futbolistas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise. El encuentro entre España y Francia se disputará el 14 de julio en Dallas y decidirá uno de los dos finalistas del Mundial.

Inglaterra y Argentina completan unas semifinales históricas

En la otra parte del cuadro, Inglaterra y Argentina protagonizarán otro de los grandes enfrentamientos del torneo.

Los ingleses superaron la fase de grupos tras vencer a Croacia (4-2) y Panamá (2-0), además de empatar con Ghana (0-0). Posteriormente eliminaron a República Democrática del Congo (2-1), México (3-2) y Noruega (2-1 en la prórroga), apoyados en el liderazgo de Harry Kane y Jude Bellingham.

Argentina, vigente campeona del mundo, inició el campeonato con autoridad al derrotar a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). Sin embargo, las eliminatorias fueron mucho más exigentes para el equipo de Lionel Scaloni, que necesitó una prórroga para superar a Cabo Verde (3-2), remontó frente a Egipto (3-2) y volvió a resolver en el tiempo extra su duelo de cuartos contra Suiza (3-1).

Unas semifinales inéditas en la historia del Mundial

La edición de 2026 ya ha dejado un dato sin precedentes ya que nunca antes las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA habían coincidido en las semifinales de una Copa del Mundo.

Antes de comenzar el torneo, Argentina lideraba la clasificación mundial con 1.877,27 puntos, seguida por España, Francia e Inglaterra. Las cuatro cumplieron los pronósticos y han confirmado su condición de favoritas alcanzando la penúltima ronda del campeonato.

Hasta ahora, el precedente más cercano se encontraba en el Mundial de Brasil 2014, cuando Alemania, Brasil y Argentina llegaron a semifinales junto a Países Bajos, que ocupaba entonces el decimoquinto puesto del ranking. En Sudáfrica 2010 también coincidieron España, Países Bajos y Alemania entre las seis primeras selecciones del mundo, aunque Uruguay rompía aquella estadística al situarse en la decimosexta posición.

Ahora, por primera vez, las semifinales reúnen exclusivamente a las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA. España buscará dar un paso más y regresar a una final mundialista dieciséis años después de conquistar el título en Sudáfrica, aunque antes deberá superar el que, sobre el papel, aparece como uno de los mayores desafíos posibles: una Francia que también llega lanzada en busca del campeonato.