Laporta planta cara al Atlético por Julián Álvarez: "No vamos a estar bailando la música de nadie"

Joan Laporta se ha encargado de endurecer el discurso del FC Barcelona en torno al posible fichaje de Julián Álvarez. A su llegada a Dallas, donde asistirá a la semifinal del Mundial entre España y Francia, el presidente azulgrana dejó claro que la oferta presentada al Atlético de Madrid por el delantero internacional argentino no estará abierta indefinidamente y lanza un mensaje directo al club rojiblanco.

"No vamos a estar bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo", ha dicho Laporta, quien ha insistido en que el Barcelona ya ha hecho el movimiento que consideraba oportuno y que ahora no está dispuesto a esperar eternamente una respuesta.

⚠️‼️ Laporta confirma que solo habrá una oferta por Julián y es la que presentaron hace unas semanas. La oferta tiene caducidad, y confirma de manera altiva y con cierta exigencia: "Que el ritmo lo marcan ellos, que no van a bailar la música de nadie" Pues eso señores, que… — Spidy Atletico 🕷️ (@SpidyAtletico) July 12, 2026

El máximo dirigente culé confirma así que la propuesta por Julián Álvarez tiene fecha de caducidad. "Hemos hecho una oferta, pero esa oferta no es sine die. En su momento diremos hasta cuándo la mantenemos vigente", explicó, sin desvelar la cantidad ofrecida al Atlético, aunque sí remarcó que se trata de una propuesta "de una cuantía muy importante".

Un aviso al Atlético

Las palabras de Laporta llegan después de semanas de tensión entre ambos clubes por el futuro del delantero argentino, convertido en el gran objetivo del Barcelona para reforzar su ataque tras la marcha del polaco Robert Lewandowski a la MLS estadounidense.

El presidente azulgrana aseguró que la operación responde a un deseo compartido por el entrenador, Hansi Flick, y la dirección deportiva encabezada por Deco. "La oferta la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que gusta mucho al entrenador y a la dirección técnica. Creo que es un grandísimo jugador", señalaba.

Pese al tono firme de sus declaraciones, Laporta ha querido rebajar también la tensión institucional con el Atlético de Madrid. Revela que mantiene una buena relación con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la entidad colchonera, y ha explicado que el último contacto entre ambos sirvió para aclarar un malentendido sobre la propuesta azulgrana.

"Hubo una confusión sobre la oferta que hicimos. Se la aclaré y desde entonces no hemos avanzado más", reconoció el dirigente, dejando entrever que la pelota está ahora en el tejado del conjunto rojiblanco.

Adeyemi, Raphinha y Ferran

Además del caso Julián Álvarez, Laporta repasó otros asuntos de la actualidad azulgrana. Ha confirmado el fichaje del extremo alemán Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), del que ha destacado su velocidad y capacidad de desequilibrio, al tiempo que ha elogiado el trabajo realizado por Deco para cerrar la operación.

También despejaba las dudas sobre el futuro de Raphinha, pese a la llegada de nuevos atacantes. "Es un jugador puntal y no tenemos ningún interés en que deje el Barça", aseguraba Laporta, al tiempo que descarta cualquier intención de desprenderse de Ferran Torres, jugador cuyo futuro parece estar ligado al Paris Saint-Germain y al que define como un futbolista del que el club está "encantado".

Con su comparecencia en Dallas, Laporta ha querido dejar un mensaje inequívoco al Atlético de Madrid: el Barcelona mantiene vivo su interés por Julián Álvarez, pero no está dispuesto a prolongar la negociación de manera indefinida. Si no hay respuesta en el plazo que marque el club azulgrana, la operación podría darse por cerrada.