Así conquistó Noruega el Mundial más allá del fútbol

Hace 28 años, Noruega disputó por última vez una Copa del Mundo. En su regreso, comandada por Erling Haaland, la selección escandinava se ha convertido en una de las grandes protagonistas del Mundial 2026 no solo dentro del campo.

Antes incluso de que comenzara la competición el pasado mes de junio, los noruegos ya habían ganado el pulso visual del torneo. Sus fotografías oficiales, entre ellas la tomada en una playa de los gélidos fiordos de Oslo con todos los jugadores caracterizados como vikingos, son unas de las mejores del torneo. Haaland, Sorloth y Odegaard, amenazantes frente al agua nórdica, anticipaban lo que vendría.

Los de Ståle Solbakken llegaron al torneo integrados en el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, con el objetivo de superar la fase de grupos. Lo hicieron y no solo eso, sino que disputaron los cuartos de final ante Inglaterra, aunque cayeron derrotados en un partido envuelto en polémica.

Durante todo el torneo, cada vez que Noruega anotaba un gol, las gradas se 'transformaban' en un barco vikingo en el que miles de aficionados sincronizaban el movimiento del remo, como si estuviesen navegando. El 'remo vikingo' se convirtió en un símbolo e incluso al término de los encuentros y previo al golpe de tambor de los jugadores noruegos, plantilla y afición se unían en la celebración.

Absolutely INCREDIBLE moment after #Norway 3-2 #Senegal as Erling Haaland and the Norwegian players (plus coach Stale Solbakken) join the fans in a victory Viking Row on the MetLife Stadium pitch!! pic.twitter.com/0As7KzxYR6 — Kyle Bonn (@the_bonnfire) June 23, 2026

La eliminación no apagó la ilusión

Antes de dejar el suelo estadounidense, los seguidores volvieron a protagonizar un gran momento sobre la cinta transportadora de equipaje, donde realizaron de nuevo el icónico remo. Hasta un agente de seguridad del aeropuerto se sumó a la celebración.

Os caras NÃO PARAM! 🚣🇳🇴 Torcida da Noruega rema de volta para casa depois da eliminação para a Inglaterra 😅 pic.twitter.com/Q6FHhNopks — Romulo Dias 🇧🇷 (@RomuloBDias) July 12, 2026

En el regreso a casa, la Fuerza Aérea Real Noruega escoltó el avión de la selección en su llegada y en Oslo les esperó un gran recibimiento. 90.000 personas se reunieron en los alrededores del Palacio Real y se convirtieron en una marea rojiazul y blanca donde volvieron a replicar el movimiento más característico de la Copa del Mundo.

¡NORUEGA ENLOQUECIÓ! 🇳🇴 90 mil personas recibieron a su selección tras el Mundial. El príncipe de Noruega tocó el tambor y toda la ciudad hizo el "remo noruego". IMPRESIONANTE pic.twitter.com/n0rqK9NbCK — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 13, 2026

En esta ocasión, el príncipe heredero Haakon Magnus tocó el tambor y marcó el ritmo. Jugadores y aficionados, al unísono, gritaron 'Ro' —remar, en noruego— poniendo así el punto y final a la gran aventura del verano noruego. Antes de llegar al Palacio Real, la plantilla recorrió las calles de la ciudad en autobús descapotable.