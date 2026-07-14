Atlético-Villarreal, un domingo de agosto a las cinco: los aficionados, aterrorizados por los golpes de calor

El Atlético tendrá un inicio extraño de Liga. Sí se aplazará finalmente su primer partido por el Mundial y los 10 internacionales que aún quedan en liza, pero los aficionados no están contentos. De hecho, vistos los horarios, uno en concreto, existe una gran preocupación por la salud personal de los mismos.
- Jornada 1: Atlético de Madrid vs. Málaga CF – Miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas (Estadio Riyadh Air Metropolitano).
- Jornada 2: Atlético de Madrid vs. Villarreal CF – Domingo 23 de agosto a las 17:00 horas (Estadio Riyadh Air Metropolitano).
- Jornada 3: Sevilla FC vs. Atlético de Madrid – Sábado 29 de agosto a las 21:30 horas (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán).
Lo sangrante es sobre todo el horario del segundo partido, ya que los aficionados colchoneros temen por su propia integridad física. Un partido en agosto en Madrid a las cinco de la tarde es una trampa y una llamada a los golpes de calor. Encima parte de la grada recibirá el sol directo durante gran parte del partido.
La unión de peñas ya se ha quejado de ello porque ve peligrar seriamente la salud de los aficionados:
Dos informaciones al respecto de estos horarios. Según ha podido saber Libertad Digital, el cuerpo técnico del Atlético liderado por el Cholo Simeone ha preferido empezar más pronto la jornada 1 y no jugarla entre la jornada 2 y la 3 para no jugar tres partidos en 8 días. Eso a pesar de que rivales como Real Madrid y Barcelona empezarán más tarde.
Por otro lado, La Liga le ha comunicado al Atlético que el partido de la jornada 2 a las 17:00 horas se podría retrasar. Si la previsión es de mucho calor, el partido se retrasará. La pregunta es: ¿Cómo no va a hacer calor un domingo de agosto a las 17:00 horas? También hay respuesta para eso. Si hay más de 30-31 grados lo retrasan. Es lo que La Liga le ha dicho al Atlético y se lo comunicará cuando tengan clara la previsión.
Pese a esa explicación, los hinchas mantienen que se ha priorizado el tema de los conciertos a la hora de diseñar el inicio rojiblanco. El debate está en las redes y las quejas también, pero sobre todo preocupa el tema de la salud de los hinchas. Durante los últimos años se han tenido que parar partidos para atender a personas en la gradas debido a las altas temperatura. La afición espera que la Liga no tome una decisión tan arriesgada y que no haya que lamentar ningún disgusto.