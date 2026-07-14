De la Fuente invoca a Julio César y alimenta el sueño mundialista: "¿Y si sí?"

La selección española está a un paso de la final del Mundial 2026 y Luis de la Fuente no quiere desaprovechar la oportunidad. En la víspera de la semifinal contra Francia, el seleccionador compareció en Dallas con un mensaje cargado de optimismo, ambición y también de realismo, convencido de que España tiene argumentos para conquistar su segunda estrella de campeones el próximo domingo 19 de julio en Nueva York.

Para ello recurrió incluso a una célebre cita de Julio César: "No hay gran logro sin sufrimiento", una frase con la que quiso preparar a los suyos para una batalla que espera tan exigente como apasionante.

El técnico riojano no esconde que el vestuario cree firmemente en sus posibilidades. Después de conquistar la Liga de Naciones y la Eurocopa, España busca ahora completar una etapa histórica levantando también el Mundial.

"Queremos seguir compitiendo. Sería una buena guinda para nosotros ganar el Mundial. Lo tenemos en la cabeza, aunque es difícil. Me repito: ¿Y si sí?", afirmó De la Fuente, haciendo suyo el mensaje de confianza que también había transmitido minutos antes Lamine Yamal.

"No hay gran logro sin sufrimiento"

El seleccionador insistió en que una semifinal mundialista exige asumir el sufrimiento como parte del camino hacia el éxito. Por eso recurrió a una de las frases más conocidas atribuida a Julio César: "No hay gran logro sin sufrimiento", convencido de que el equipo deberá saber competir en los momentos complicados para superar a una selección francesa repleta de talento.

Lejos de mostrarse intimidado por el potencial del rival, De la Fuente recordó que España ya sabe lo que es eliminar a Francia en grandes escenarios. Lo hizo en la Eurocopa de 2024 y el año pasado en la Liga de Naciones. Ahora aspira a repetir la historia para alcanzar una nueva final.

El seleccionador evitó cualquier exceso de confianza, pero dejó claro que la ambición forma parte del ADN de este grupo. "Es difícil, como todos los títulos", recordó, aunque dejó claro que nadie en el vestuario renuncia a soñar con la segunda estrella.

Confianza absoluta en Lamine Yamal

Buena parte de las opciones españolas pasan por el talento de Lamine Yamal, que este lunes celebró su 19º cumpleaños y que afronta el partido más importante de su todavía corta carrera.

De la Fuente fue rotundo al hablar del extremo del Barcelona. "El gran día de Lamine Yamal está por llegar y espero que sea mañana; y si no, en la final", aseguró el seleccionador, convencido de que la mejor versión del joven atacante aparecerá cuando más la necesita España.

Las palabras del técnico coincidieron con el mensaje lanzado por el propio futbolista, que reconoció sentirse tranquilo antes del encuentro y respondió con ironía a quienes consideran que todavía no ha mostrado su mejor nivel durante el campeonato.

"Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí... pero espero que mañana sea un partido especial", afirmó el atacante.

España quiere seguir haciendo historia

De la Fuente compareció con la serenidad habitual que le caracteriza, pero también con la convicción de que esta generación está preparada para seguir agrandando su legado.

El seleccionador recordó que en 2010 pocos imaginaban que España acabaría levantando la Copa del Mundo y defendió que este grupo tiene derecho a creer en una historia similar. "Nos vemos todos como campeones del mundo, como pasó entonces. ¿Por qué no?", había señalado también Lamine Yamal, un sentimiento compartido por todo el vestuario.

Ahora solo queda trasladar esa confianza al terreno de juego. En Dallas espera Francia, uno de los grandes favoritos, en una semifinal de máximo nivel en la que España intentará dar un nuevo paso hacia el título. Y, como recordó De la Fuente recurriendo a Julio César, si el camino hacia la gloria pasa por sufrir, la selección está dispuesta a hacerlo. Porque el objetivo es demasiado grande como para renunciar a él a las puertas de una final.