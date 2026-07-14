"Deschamps se cree lo que dice cuando señala a España..."

En el programa El Primer Palo de esRadio, presentado por Juanma Rodríguez, se analizó detalladamente la previa del enfrentamiento de semifinales de la Eurocopa entre España y Francia. El debate contó con la participación de colaboradores como María Trisac, Sergio Fernández, Dani Borqueño y Jean Palais desde París. Los tertulianos comentaron la actualidad de ambas selecciones, las posibles alineaciones, el favoritismo del encuentro y las declaraciones más recientes de los protagonistas.

Uno de los temas principales fue la polémica generada por un artículo de opinión escrito por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el medio El Debate. En su columna, titulada "Hoy llegó el desquite", Rajoy celebró la eliminación de Bélgica y, al referirse al rival de España, afirmó erróneamente que la selección de Francia no tenía franceses. Los tertulianos de esRadio criticaron con humor este patinazo, repasando los lugares de nacimiento de los futbolistas de la plantilla francesa, demostrando que todos ellos son de nacionalidad francesa, muchos nacidos en París o en diversas localidades del país galo.

En cuanto al plano deportivo, se debatió sobre el favoritismo del partido. Se destacó que el seleccionador francés, Didier Deschamps, ha trasladado la presión a España al declarar que el conjunto de Luis de la Fuente es el favorito. Sergio Fernández coincidió en que España ha mostrado un juego colectivo superior, asemejándose más al funcionamiento de un club, mientras que Francia destaca más por sus individualidades. A pesar de esto, se advirtió del peligro de las contras francesas con jugadores extremadamente rápidos como Kylian Mbappé o Ousmane Dembélé, quienes pueden aprovechar cualquier pérdida de balón del mediocampo español.

Finalmente, se informó sobre las últimas novedades del mercado de fichajes, centrándose en el interés del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona por el delantero argentino Julián Álvarez. Joan Laporta, presidente del club catalán, hizo unas declaraciones restando urgencia a la negociación y afirmando que no se someterán al ritmo de otros clubes. Los colaboradores de esRadio coincidieron en que el destino más probable para el jugador es el club colchonero, dada la sintonía entre las directivas y las dificultades económicas del Barcelona para afrontar una operación de tal envergadura.

En el programa El Primer Palo de esRadio, presentado por Juanma Rodríguez, se analizó detalladamente la previa del enfrentamiento de semifinales de la Eurocopa entre España y Francia. El debate contó con la participación de colaboradores como María Trisac, Sergio Fernández, Dani Borqueño y Jean Palais desde París. Los tertulianos comentaron la actualidad de ambas selecciones, las posibles alineaciones, el favoritismo del encuentro y las declaraciones más recientes de los protagonistas.

Uno de los temas principales fue la polémica generada por un artículo de opinión escrito por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el medio El Debate. En su columna, titulada "Hoy llegó el desquite", Rajoy celebró la eliminación de Bélgica y, al referirse al rival de España, afirmó erróneamente que la selección de Francia no tenía franceses. Los tertulianos de esRadio criticaron con humor este patinazo, repasando los lugares de nacimiento de los futbolistas de la plantilla francesa, demostrando que todos ellos son de nacionalidad francesa, muchos nacidos en París o en diversas localidades del país galo.

En cuanto al plano deportivo, se debatió sobre el favoritismo del partido. Se destacó que el seleccionador francés, Didier Deschamps, ha trasladado la presión a España al declarar que el conjunto de Luis de la Fuente es el favorito. Sergio Fernández coincidió en que España ha mostrado un juego colectivo superior, asemejándose más al funcionamiento de un club, mientras que Francia destaca más por sus individualidades. A pesar de esto, se advirtió del peligro de las contras francesas con jugadores extremadamente rápidos como Kylian Mbappé o Ousmane Dembélé, quienes pueden aprovechar cualquier pérdida de balón del mediocampo español. Por ello asegura que "Deschamps se cree lo que dice cuando señala a España como favorita".

Finalmente, se informó sobre las últimas novedades del mercado de fichajes, centrándose en el interés del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona por el delantero argentino Julián Álvarez. Joan Laporta, presidente del club catalán, hizo unas declaraciones restando urgencia a la negociación y afirmando que no se someterán al ritmo de otros clubes. Los colaboradores de esRadio coincidieron en que el destino más probable para el jugador es el club colchonero, dada la sintonía entre las directivas y las dificultades económicas del Barcelona para afrontar una operación de tal envergadura.