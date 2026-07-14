El furor por Haaland en Perú: cientos de bebés registrados con el nombre del delantero

Dos países separados por más de diez mil kilómetros, climas opuestos y culturas totalmente distintas han encontrado un inesperado punto en común gracias al fútbol y sus jugadores. En los últimos meses, Perú ha consolidado una curiosa y masiva fascinación por Noruega, un fenómeno en el Mundial que ha pasado de ser un simple meme en redes sociales a convertirse en una realidad reflejada en los registros civiles y la música popular peruana.

El origen de esta "hermandad" no se debe a tratados diplomáticos ni a alianzas comerciales, sino a un nombre propio: Erling Haaland.

Los pequeños Haaland

Lo que comenzó como admiración deportiva por el delantero del Manchester City se ha trasladado a las actas de nacimiento. El nombre del delantero noruego se ha convertido en uno de los favoritos de los padres, según datos citados por medios peruanos de la Superintendencia Nacional de Migraciones y el registro civil, cientos de niños han sido registrados como Haaland (468 bebés) o el nombre completo del jugador Erling Haaland (91 bebés).

Esta tendencia responde a una arraigada costumbre en la cultura popular peruana de bautizar a los hijos con nombres de estrellas internacionales como símbolo de éxito y singularidad como Ronaldo, Messi, Neymar, e incluso con nombres de marcas o personajes de anime como Goku.

De la parodia al hit viral

El fenómeno ha terminado de estallar cuando la icónica cantante y reina de la extravagancia en internet, La Tigresa del Oriente, lanzó hace 4 días su tema "Haaland, Haaland".

La canción, acompañada de un videoclip de bajo presupuesto lleno de referencias al país nórdico y al futbolista, se viralizó de inmediato en plataformas como TikTok e Instagram.

Este hito no solo desató una oleada de memes, sino que convirtió la supuesta "devoción" peruana por Noruega en un chiste colectivo que los propios internautas peruanos han adoptado con orgullo.