El Mundial de Nico Williams no frena la especulación de verlo jugando en la Premier League

Un verano más, Nico Williams sigue siendo uno de los protagonistas del mercado de fichajes. Pese a que su protagonismo en el Mundial ha sido reducido, el extremo del Athletic Club continúa en el radar de los grandes de Europa. El internacional español llegó al torneo todavía recuperándose de la pubalgia que le ha condicionado durante buena parte de la temporada y, cuando empezaba a ganar minutos, sufrió una lesión muscular en el aductor derecho tras una dura entrada en el encuentro frente a Uruguay. No importa.

En el Reino Unido es un jugador que gusta. Jugar en el tercer favorito a ganar el Mundial (según el Simulador Pro de Betfair, un 23,1% de opciones de bordar la segunda estrella) vende mucho en las islas. Lo demuestran los pronósticos ingleses, que, pese a que está siendo un periodo tranquilo en cuanto a rumores, insisten en situarlo en la órbita de la Premier League.

En ese espacio de anticiparse al futuro, los vaticinios sitúan al Arsenal como el destino más probable para Nico Williams en caso de abandonar San Mamés, con un 28,7% de probabilidades. Una operación que, a día de hoy, se antoja complicada, pero que vuelve a situar al futbolista rojiblanco en el centro de la rumorología veraniega.

Pero estos pronósticos no sólo meten al Arsenal en este potencial interés, sino que sitúan a la Premier como el destino más probable siempre en el caso de que deje el Athletic, algo (ahora mismo) complejo. Arsenal, Liverpool, Manchester United y Chelsea concentran, entre los cuatro, un 64,8% de las probabilidades de convertirse en su próximo destino si finalmente cambia de equipo según Betfair. El conjunto de Mikel Arteta lidera los pronósticos, seguido por el Liverpool, mientras que Manchester United y Chelsea también aparecen entre los principales candidatos a hacerse con sus servicios.

La velocidad, el desborde y su capacidad para romper defensas en el uno contra uno siguen convirtiendo a Nico Williams en uno de los futbolistas más cotizados del mercado. Mientras trabaja para dejar atrás los problemas físicos y volver a tener protagonismo con la Selección Española, el interés de los grandes clubes ingleses no deja de crecer y la Premier vuelve a aparecer, un verano más, como el destino que más seduce a los mercados.

La siguiente tabla muestra los principales destinos que baraja el mercado para el futuro de Nico Williams. Según los datos de mercado analizados por Betfair, los cuatro clubes de la Premier League, Arsenal, Liverpool, Manchester United y Chelsea, concentran un 64,8% de las probabilidades de convertirse en el próximo equipo del internacional español.

Posición Equipo y Liga % de ser el próximo equipo de Williams si deja el Athletic el 1 de septiembre 1 Arsenal (Premier League) 28,7% 2 Liverpool (Premier League) 15,1% 3 FC Barcelona (LaLiga) 13,4% 4 Manchester United (Premier League) 11,0% 5 Bayern Múnich (Bundesliga) 11,0% 6 PSG (Ligue 1) 11,0% 7 Chelsea (Premier League) 10,0%

Plan B por Diomande

Detrás del Arsenal, el siguiente club en la lista de esta opción, el Liverpool (15,1%), que a partir de esta temporada estará dirigido por Andoni Iraola. Dos entrenadores españoles encabezan, por tanto, la carrera por hacerse con uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol europeo. Con los reds ocurren que parece perder fuerza la opción de que fichen a Yan Diomande, ahora en el RB Leipzig. Así que Nico podría ser un plan interesante para reemplazar la no llegada del ex extremo del Leganés. Y tras Arsenal y Liverpool, Manchester United (11%) y Chelsea (10%) también aparecen entre los principales candidatos a fichar al extremo del Athletic Club.

El Barça cierra el top-3

En este escenario, los pronósticos también creen que el Barça puede seguir la pista a Nico Williams, pese a que el capítulo de 2024 se cerró bruscamente. El extremo acabó renovando con el Athletic Club hasta 2035 y puso fin, al menos por el momento, a todos los rumores sobre su futuro.

Según estos vaticinios, el Barça sería el tercer destino más probable para Nico Williams, con un 13,4% de probabilidades. Solo Arsenal y Liverpool aparecen por delante. El conjunto de Hansi Flick ya ha reforzado el ataque con el fichaje de Anthony Gordon, pero la marcha de Marcus Rashford deja una vacante en la parcela ofensiva. Si el Barça decide acudir de nuevo al mercado para incorporar otro futbolista de ataque, Nico Williams podría encajar en los planes de la entidad culé. O al menos así lo ven en Inglaterra.