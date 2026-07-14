El "show" de Keyne en el Mundial: Lamine Yamal revela el divertido pacto con su hermano pequeño

El terreno de juego no es el único lugar donde la familia Yamal está brillando en este Mundial. Mientras Lamine Yamal juega con el balón en los pies, su hermano pequeño, Keyne, se ha convertido en el rey absoluto de las gradas y de las redes sociales. Cada vez que una cámara lo enfoca, el pequeño se roba el show, algo que no ha pasado desapercibido para el delantero de la Selección.

El grito de "¡Vamos!" de Keyne se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de este Mundial de 2026 durante la victoria de España ante Austria (3-0) en los dieciseisavos de final del torneo. En el minuto 89 cuando Mikel Oyarzabal anotaba el tercer tanto y el hermano de Lamine en brazos de su padre, apretando los puños con fuerza y levantando los brazos gritaba un "¡Vamos!" con gran alegría. "Me emociona ver a mi hermano ser feliz, y a mi madre vivir la vida que siempre ha soñado. Mi hermano es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él", señaló Lamine tras el viral momento.

En la última rueda de prensa, Lamine fue preguntado por el carisma de Keyne y si el pequeño es consciente de que se ha convertido en la verdadera estrella viral del torneo. El futbolista respondió con naturalidad: "Creo que no se da cuenta, hace lo que hace en casa todo el rato y cuando le enfoca la cámara hace tonterías". "Estoy orgulloso de él y sé que cuando sea mayor pues se verá y estará feliz de lo que hace", señalaba con ternura.

"Me gusta que la gente le tenga cariño, igual que le tengo yo y no sé, cuando le enfoca la cámara pues me gusta verle", señala sobre los memes que ha compartido la afición.

Una promesa cumplida y un "encargo" para el próximo partido

La complicidad entre los hermanos va más allá de las bromas cotidianas y los videos de TikTok. En el último encuentro, Lamine desveló que Keyne le había prometido sacar la lengua en cuanto le enfocara la realización del partido, un reto que el pequeño cumplió al pie de la letra desatando las risas de los aficionados.

¿Y qué podemos esperar para el partido de hoy? Parece que el pequeño ya tiene nuevas exigencias de estilismo para seguir luciendo impecable ante las cámaras de todo el mundo. "De momento me ha dicho que llame al peluquero para cortarse el pelo. Ahora iré a verle a ver qué me dice", confesó Lamine entre risas.

Lo que está claro es que en el partido de hoy de España contra Francia, la grada volverá a tener un ojo puesto en Keyne.