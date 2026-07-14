"Penalti como una casa" a Lamine Yamal que acerca a España a la final

España se adelanta tras un regalo de la selección francesa. La jugada es una falta dentro del área, un penalti, de Lucas Digne sobre Lamine Yamal en un intento de despeje dentro del área que aprovecho el '10' español para ganar hueco y provocar la pena máxima que daba ventaja a la Selección Española en la primera parte.

Hablamos apenas de los primeros minutos del partido, justo antes de la pausa de hidratación que está instaurada en este Mundial… La acción nació apenas un minuto antes, cuando Lucas Digne golpeó a Lamine Yamal dentro del área en un intento de despejar un balón. El colegiado no dudó en señalar la pena máxima. De hecho, nadie puede dudar de que es penalti claro y una jugada de niño pequeño por parte del defensa francés…

Mikel Oyarzabal volvió a aparecer en el momento más importante. El delantero de la Selección Española abrió el marcador frente a Francia en la semifinal del Mundial al transformar con autoridad un penalti en el minuto 21, poniendo el 1-0 para el combinado de Luis de la Fuente.

PENALTI COMO UNA CASA A LAMINE YAMAL DE DIGNE 🔥🔥🔥#DAZNMundial pic.twitter.com/Hrn6PllAHo — DAZN España (@DAZN_ES) July 14, 2026

Tras la decisión, Kylian Mbappé reclamó al árbitro Barton que revisara la jugada, mientras varios jugadores franceses intentaban prolongar la espera y aumentar la presión sobre el lanzador. Los franceses pedían una supuesta mano de Lamine antes de la falta de Digne. Sin embargo, el colegiado fue tajante, ordenó a todos abandonar el área y mantuvo su decisión sin acudir al monitor.

Oyarzabal asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló. El atacante ejecutó un lanzamiento potente y ajustado a media altura para batir al guardameta francés y desatar la euforia de la afición española.

OYARZABAAAAAAAAAAAAAAL TE QUIEROOOOOOOOO 😍🙌 ESE "VAMOS" DE PEPE REINA NOS REPRESENTA A TODA ESPAÑAAAAA#DAZNMundial pic.twitter.com/diAPGWIWkM — DAZN España (@DAZN_ES) July 14, 2026

Recordemos que con este tanto, Oyarzabal alcanza los cinco goles en el Mundial, consolidándose como uno de los máximos referentes ofensivos de España en el torneo. Además, el delantero suma ya 30 goles con la Selección Española, una cifra que confirma su peso en la historia reciente de la selección.

España busca ante Francia el billete para la gran final del Mundial en una semifinal de máxima exigencia, con el conjunto español golpeando primero gracias a la eficacia de su capitán desde el punto de penalti.