El golazo de Pedro Porro

España dio un paso de gigante hacia la final del Mundial con el 2-0 frente a Francia gracias a un auténtico golazo de Pedro Porro en el minuto 57. El lateral culminó una magnífica acción colectiva de la Selección para ampliar la ventaja y desatar la euforia de la afición española.

La jugada nació de una larga posesión del conjunto de Luis de la Fuente, moviendo el balón de un lado a otro hasta encontrar el hueco en la defensa francesa. Pedro Porro se incorporó por dentro, combinó con Dani Olmo y, tras tirar una pared perfecta, se plantó completamente solo ante Mike Maignan. Con la sangre fría de un auténtico delantero, definió con precisión para enviar el balón al fondo de la red y firmar el segundo tanto español.

PORRO DE MI VIDA 🔥🔥🔥 Lo de este chaval en este Mundial es un ESCÁNDALO#DAZNMundial pic.twitter.com/Sgwh1i2iRc — DAZN España (@DAZN_ES) July 14, 2026

El gol confirmó el excelente momento de la Selección, que estaba siendo muy superior a una Francia incapaz de frenar el fútbol combinativo de España. La conexión entre Porro y Dani Olmo dejó una de las mejores acciones del campeonato y acercó todavía más el sueño de disputar una nueva final mundialista.

Si el marcador se mantiene, España disputará la segunda final de un Mundial de su historia, dieciséis años después de conquistar el título en Sudáfrica 2010 con el inolvidable gol de Andrés Iniesta frente a Países Bajos. Desde entonces, la selección española no había vuelto a alcanzar la penúltima ronda de la Copa del Mundo, por lo que este equipo está a un paso de igualar la mayor gesta del fútbol español.

Además, el tanto de Pedro Porro supone un premio al gran torneo que está firmando el lateral, convertido en una pieza clave tanto en defensa como en ataque. Su llegada al área sorprendió por completo a la zaga francesa y evidenció la confianza con la que juega una España que sueña con volver a levantar el trofeo más prestigioso del fútbol mundial.