Seguimos soñando y no solo con corazón sino con un fútbol de escuela. La selección española de fútbol ha vuelto a hacer historia. Y lo ha hecho con una autoridad indiscutible ya que el combinado nacional derrotó por 0-2 al cuadro galo en un encuentro de semifinales donde el dominio fue absoluto desde el pitido inicial. La victoria sella el billete para el partido decisivo del campeonato, consolidando a una generación de futbolistas que ha demostrado madurez, talento y una notable capacidad competitiva en los momentos más exigentes. Somos un equipo y eso se notó ante una Francia llena de individualidades.

El encuentro se puso de cara rápidamente para los intereses españoles. Salimos a por todas y se notó. Apenas transcurría el minuto 20 de la primera mitad cuando una internada en el área rival fue sancionada con la pena máxima. El encargado de asumir la responsabilidad fue Mikel Oyarzabal, quien con la sangre fría que le caracteriza, engañó al guardameta y transformó el penalti para abrir el marcador. Este primer tanto sirvió para asentar aún más el planteamiento táctico, fundamentado en la posesión del balón y la presión alta, que ahogó las esperanzas de su rival antes del descanso. Francia no podía con España. Estaba perdida.

Lejos de conformarse con la ventaja mínima, el equipo saltó al césped en la segunda parte con la firme intención de sentenciar la eliminatoria. Fruto de esta ambición llegó el segundo golpe en el minuto 58. En esta ocasión, fue Pedro Porro el protagonista al culminar una excelente jugada colectiva. Tres pases y gol. Golazo, mejor dicho. El lateral se sumó al ataque con determinación y batió la portería rival con un disparo certero, asegurando la tranquilidad tanto en el banquillo como en las gradas.

Con el marcador encarrilado, los minutos finales sirvieron para evidenciar la solidez defensiva del grupo. Esa es la palabra, grupo. A pesar de los tímidos intentos del conjunto francés por recortar distancias y meterse de nuevo en el partido, la defensa se mostró infranqueable. Esta victoria no solo supone un triunfo deportivo de primer nivel, sino que certifica la segunda final de un Mundial en la historia de nuestro balompié, un hito que inevitablemente trae a la memoria la inolvidable gesta de Sudáfrica.

Ahora, todas las miradas están puestas en el próximo 19 de julio, fecha en la que se disputará la gran final. El equipo espera conocer a su último adversario, que saldrá del vibrante duelo de semifinales que disputan Inglaterra y Argentina este mismo miércoles.