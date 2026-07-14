La curiosa inspiración de la segunda equipación de España: un homenaje a la lengua castellana y la literatura

España afrontará este martes su duelo de semifinales del Mundial frente a Francia con la segunda equipación diseñada por Adidas, un modelo que ha llamado la atención desde el inicio del torneo por alejarse de los motivos habituales del fútbol para rendir homenaje a la lengua castellana y a la literatura española.

El encuentro se disputará a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el estadio Dallas y pondrá en juego un billete para la final del domingo. Un día después se celebrará la otra semifinal, que enfrentará a Argentina e Inglaterra. Los vencedores lucharán por el título el próximo 19 de julio, mientras que los dos equipos derrotados disputarán el encuentro por el tercer puesto.

Un diseño inspirado en la lengua castellana

La firma deportiva explica en su página web que esta segunda equipación de España "infunde el alma de la historia del país a un diseño único y elegante" y busca representar "un pasado glorioso y un futuro lleno de creatividad".

El origen de esa idea lo desveló Mateo Kossmann, director de producto para federaciones de Adidas, durante una entrevista concedida el pasado mes de marzo a El Larguero, de la cadena SER. "La historia detrás de la camiseta es sobre la lengua castellana y la literatura", afirmó. "La idea era jugar con elementos de la cultura española y, en este caso, centrarnos en la lengua".

Para trasladar ese concepto a la prenda, el equipo de diseño tomó como referencia "las tapas de los libros". Según explicó Kossmann, esa inspiración se plasmó mediante una técnica de tejido con la que "haya partes que brillen un poquito de la camiseta y partes un poquito más mate".

El responsable de Adidas definió el resultado como "una camiseta superelegante", confeccionada sobre una base off-white—blanco roto— con detalles en burdeos, rojo oscuro y dorado. También aseguró que es "linda de lejos y linda de cerca", gracias a la "muchísima riqueza" de sus acabados.

Un guiño a los libros de los siglos XVII y XVIII

Los elementos decorativos del uniforme evocan las encuadernaciones barrocas de los siglos XVII y XVIII, caracterizadas por las líneas curvas y la abundancia de detalles dorados en las cubiertas. El blanco roto reproduce el tono que adquieren los libros antiguos con el paso del tiempo, mientras que los adornos florales hacen referencia a las ilustraciones de aquellas obras. El rojo, por su parte, mantiene el vínculo con el color tradicional de la selección española, aunque en una tonalidad más oscura que recuerda a la tinta.

Es precisamente ese vínculo entre el fútbol y la literatura el que Adidas ha querido trasladar a una camiseta que, desde el comienzo del Mundial hace ya casi un mes, se ha convertido en una de las equipaciones más comentadas del torneo.