La euforia de la Familia Real vibrando con la victoria de España

La selección española de fútbol ha logrado un hito histórico al clasificarse para la final de la Copa del Mundo tras derrotar con solvencia a la selección francesa por dos goles a cero. El equipo dirigido por Luis de la Fuente cuajó una soberbia actuación en un encuentro dominado de principio a fin.

Tras certificarse el pitido final, las reacciones institucionales no se han hecho esperar. La Casa del Rey ha querido trasladar su enhorabuena a los jugadores y al cuerpo técnico mediante un mensaje difundido a través de sus canales oficiales. "¡España está en la final! Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!", reza el texto.

Dicha felicitación ha estado acompañada de un vídeo donde aparecen el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, evidenciando el respaldo de la Corona al deporte nacional.

Este es el vídeo:

¡España está en la final! 🇪🇸 Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026

Ahora, todas las miradas están puestas en el decisivo compromiso del próximo domingo, 19 de julio, que tendrá como escenario el majestuoso MetLife Stadium de Nueva York. Allí estará Felipe VI, que ya ha confirmado su presencia.