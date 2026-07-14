Cacicada de la FIFA: designa para el Inglaterra-Argentina al polémico árbitro del España-Uruguay

La FIFA parece empeñada en añadir un nuevo capítulo al interminable serial de suspicacias arbitrales en este Mundial de EEUU, México y Canadá, muchas de las cuales giran en torno a la selección argentina de Leo Messi. Cuando todavía no se han apagado las protestas por el gol anulado y el penalti no pitado a Egipto frente a la Albiceleste, ni las consecuencias de la expulsión de Breel Embolo en los cuartos de final ante Suiza, el organismo presidido por Gianni Infantino ha decidido confiar la segunda semifinal, que enfrentará este miércoles a Argentina e Inglaterra en Atlanta, al estadounidense Ismail Elfath.

Un nombre que en España todavía provoca más de un escalofrío. Porque fue precisamente Elfath quien arbitró el partido de la fase de grupos frente a Uruguay (1-0), un encuentro que pasará a la historia no por el fútbol, sino por la permisividad con la que dejó que los futbolistas charrúas convirtieran el partido en una feria de patadas.

España acabó clasificándose, sí, pero también pagó un peaje físico descomunal. No fueron pocos los que calificaron aquel choque como una auténtica cacería.

El árbitro que confundió autoridad con dejar hacer

La designación resulta cuanto menos llamativa. La FIFA ha optado para uno de los partidos más calientes del campeonato por un árbitro cuyo criterio dejó muchas dudas cuando tuvo que proteger la integridad de los futbolistas españoles.

Durante buena parte del encuentro de Guadalajara, Uruguay encontró barra libre para frenar a España a base de golpes, agarrones y entradas al límite. Elfath elevó tantísimo el listón de la permisividad que parecía dispuesto a dejar que los jugadores resolvieran el partido por su cuenta.

La consecuencia fue un encuentro completamente descontrolado, con continuas interrupciones, protestas y futbolistas españoles castigados físicamente por la dureza charrúa. La expulsión de Agustín Canobbio llegó en el minuto 95, cuando el incendio llevaba mucho tiempo declarado y ya no quedaba prácticamente nada por apagar.

Aquella actuación fue objeto de numerosas críticas, especialmente por la sensación de que el colegiado había perdido completamente el control del partido mucho antes de mostrar la primera tarjeta realmente significativa.

Un Mundial bajo sospecha

La elección tampoco ayuda a rebajar el clima que rodea a Argentina en esta Copa del Mundo. Los de Lionel Scaloni llegan a semifinales después de dos partidos marcados por decisiones arbitrales que siguen dando que hablar.

Primero fue el duelo contra Egipto, con un gol invalidado y un penalti no concedido a Mo Salah que generaron un intenso debate. Después llegó el polémico Suiza-Argentina, donde la expulsión de Breel Embolo (en el minuto 70, poco después del empate de Dan Ndoye y cuando mejor estaban los helvéticos) terminó condicionando un encuentro que acabó resolviéndose en la prórroga.

Ahora será Elfath quien tenga la difícil misión de arbitrar uno de los clásicos más explosivos del fútbol mundial. Y precisamente tranquilidad es lo último que transmite su nombramiento a cargo de esta FIFA de Gianni Infantino.