Previa de la primera semifinal: el Día Nacional de Francia... va a ser de la selección española

La selección española afronta esta noche (21:00 horas) en el AT&T Stadium de Arlington (Dallas, Texas) su partido más exigente en lo que llevamos de Mundial. Los de Luis de la Fuente se miden a Francia, a la que ya han conseguido ganar en sus dos últimos enfrentamientos oficiales: semifinales de la Eurocopa 2024 y semifinales de la Liga de Naciones 2025.

El conjunto de Didier Deschamps cuenta con grandísimas individualidades (Mbappé, Olise, Dembélé, Doué, Barcola…), pero España es mejor como equipo y ya se ha encargado de demostrarlo, si bien es cierto que algunas de las principales estrellas del combinado español, como Lamine Yamal o Pedri, distan bastante de estar a su mejor nivel.

Quizá sea el momento de abrir el campo —teniendo en cuenta lo que sufren los laterales galos, Jules Koundé y especialmente Lucas Digne— y de que De la Fuente dé entrada a un jugador que, aunque no está en su mejor momento, siempre puede ser decisivo como es Nico Williams.

Deschamps, por su parte, podría reforzar el centro del campo, teniendo en cuenta que los galos, solo con Adrien Rabiot y Manu Koné, hacen aguas en la medular.

Un duelo de muchos quilates para abrir boca en estas semifinales. Y hoy 14 de julio, Día Nacional de Francia, puede ser la jornada perfecta en la que España tome el AT&T Stadium de Arlington para dar un nuevo paso hacia su segunda estrella, que vuelve a estar más cerca que nunca.