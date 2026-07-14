Terremoto televisivo: Josep Pedrerol deja Atresmedia tras 13 años

Revolución en el mundo televisivo y deportivo. Atresmedia ha confirmado oficialmente la salida de Josep Pedrerol tras 13 años en el grupo. La última emisión de El Chiringuito de Jugones en el grupo será el próximo lunes 20 de julio de 2026, coincidiendo con un programa especial centrado en la final del Mundial de Fútbol.

Después de este programa y aún sin fecha de estreno, Pedrerol tomará un rumbo que aún no ha anunciado. Según informan varias fuentes podría irse a Mediaset, aunque todavía no es oficial.

Este es el comunicado completo de Atresmedia:

Atresmedia y Josep Pedrerol han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su vinculación profesional. El periodista ha liderado durante más de una década uno de los proyectos más exitosos y reconocibles de la televisión deportiva en España. Durante estos años, Pedrerol se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo, al frente de El Chiringuito, un formato que ha logrado conectar con millones de espectadores y seguidores a través de una propuesta única basada en la actualidad, el análisis, el debate y la pasión por el deporte. Josep Pedrerol también finaliza así su trayectoria al frente de Jugones (laSexta), que también ha sido un referente de la información deportiva en la sobremesa siendo líder sobre su competidor. A lo largo de su trayectoria, El Chiringuito ha protagonizado algunos de los momentos más comentados de la actualidad deportiva y ha contribuido a transformar la forma de consumir información y entretenimiento vinculados al deporte, ampliando su influencia más allá de la pantalla y consolidándose como un fenómeno digital. El Chiringuito, que cerrará su vinculación con Atresmedia el próximo 20 de julio con un especial de la final del Mundial, despide temporada como líder temático un curso más. Josep Pedrerol: "Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con El Chiringuito, nos sentimos más que felices. Y al mediodía con Jugones hemos logrado ser el referente de la información polideportiva". José Antonio Antón, director general de Atresmedia Audiovisual: "Tras 13 años de trayectoria compartida, queremos agradecer a Josep Pedrerol y a su equipo su profesionalidad, compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo. Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo mutuo y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda en el futuro". Atresmedia agradece a Josep Pedrerol su profesionalidad, dedicación y contribución al éxito de uno de los formatos más emblemáticos de su oferta televisiva. Asimismo, quiere reconocer el trabajo de todo el equipo que ha hecho posible la trayectoria de El Chiringuito durante estos años y les desea los mayores éxitos en sus nuevos retos profesionales.

En Atresmedia de 2013 a 2026

Josep Pedrerol aterrizó en Atresmedia en diciembre de 2013 tras su abrupta salida de Intereconomía, donde llegó incluso a las protestas en la calle por defender los salarios de sus trabajadores. Josep debutó oficialmente en las pantallas del grupo el 6 de enero de 2014.

Con los años asumió la dirección de La Sexta Deportes, consolidando su programa El Chiringuito y Jugones, su programa informativo de la tarde justo después del informativo. El Chiringuito de Jugones pasó por los canales Nitro y Neox antes de asentarse definitivamente en Mega, donde se convirtió en el programa más visto de la TDT.

Pedrerol también asumió una gran responsabilidad corporativa liderando los programas especiales de Champions Total en Antena 3 durante el trienio (2015-2018) en el que Atresmedia gestionó los derechos de la máxima competición europea. Por otro lado están sus retransmisiones en directo en YouTube o Twitch, incluyendo narraciones de partidos y debates.