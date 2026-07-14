Tragedia en el fútbol: muere el árbitro Rob Dieperink meses después de ser apartado por la FIFA

El árbitro Rob Dieperink ha fallecido a los 38 años, según ha confirmado la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) mediante un comunicado en el que lamenta la pérdida de uno de sus colegiados con mayor proyección internacional. Las autoridades no han informado por el momento de la causa de la muerte, mientras que la Policía británica investiga las circunstancias del fallecimiento.

La noticia ha causado una profunda conmoción en el fútbol neerlandés, especialmente porque Dieperink continuaba en activo y había dirigido este mismo fin de semana un encuentro amistoso entre el Go Ahead Eagles y el Apollon FC.

En su comunicado, la KNVB destaca tanto su trayectoria profesional como su calidad humana. "Con el fallecimiento de Rob, el arbitraje pierde a un colega muy apreciado con experiencia internacional, pero, sobre todo, nosotros perdemos a un gran compañero", señaló la Federación, que trasladó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos.

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink. Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

Una carrera consolidada en el arbitraje

Recordemos que Dieperink inició su carrera en el fútbol profesional durante la temporada 2011/12 y debutó en la Eredivisie a finales de 2017. A lo largo de su trayectoria dirigió un total de 284 partidos en el fútbol profesional y se convirtió en uno de los árbitros de vídeo (VAR) más habituales en las grandes competiciones internacionales.

En 2024 formó parte del equipo arbitral de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos, además de ejercer como asistente de VAR en la final de la Europa League entre el Atalanta y el Bayer Leverkusen. También fue designado para la Copa Intercontinental de la FIFA disputada en Catar.

Fuera de los terrenos de juego desempeñaba además funciones como director de área en el Ayuntamiento de Berkelland.

La investigación que le dejó fuera del Mundial

Los últimos meses fueron especialmente complicados para el colegiado después de verse implicado en una investigación abierta por la Policía Metropolitana de Londres tras un partido disputado en mayo. Dieperink fue acusado inicialmente de varios delitos, entre ellos un presunto abuso o coacción sexual contra un menor.

Sin embargo, la investigación fue archivada posteriormente al no encontrarse pruebas suficientes para sostener los cargos, por lo que no llegó a presentarse ninguna acusación formal contra el árbitro.

A pesar del archivo del caso, la FIFA decidió excluirlo de la lista de árbitros y asistentes de VAR para el Mundial de 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Su puesto fue ocupado por el francés Willy Delajod dentro del equipo arbitral encabezado por Danny Makkelie.

Tras el cierre de la investigación, Dieperink manifestó públicamente su decepción por no poder participar en el Mundial, aunque insistió en su inocencia. "Me entristece profundamente haber sido acusado injustamente. Desde el principio he cooperado plenamente con la investigación policial y también proporcioné toda la información a la FIFA, la UEFA y la KNVB. Es lamentable que la FIFA haya decidido no convocarme para el Mundial; naturalmente, estoy decepcionado por ello", declaró al diario De Telegraaf.

Pero no sólo la FIFA, sino que la Federación Neerlandesa también lo había apartado temporalmente de sus funciones como VAR, aunque desde el pasado mes de junio trabajaba en su reincorporación. El responsable del arbitraje neerlandés, Raymond van Meenen, aseguró entonces que el objetivo era que pudiera regresar a los terrenos de juego tras el verano.

Su fallecimiento pone fin de forma inesperada a la trayectoria de un árbitro con amplia experiencia nacional e internacional, cuya carrera quedó marcada en los últimos meses por una investigación que finalmente fue archivada, pero que terminó apartándolo del mayor torneo del fútbol mundial.