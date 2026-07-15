Anécdota Mundial: pique entre los autobuses de Inglaterra y Argentina antes del partido

En el campo, guerra, pero fuera del terreno de juego también. Ya tenemos una de las imágenes del Mundial que sirve como anécdota y como ejemplo del odio entre Argentina e Inglaterra. Hubo un pique entre los autobuses de Inglaterra y Argentina antes del partido con adelantamiento incluido de los ingleses.

Esta es la imagen:

¡QUÉ IMAGEN! 👀 El autobús de Inglaterra... adelantanto al de Argentina en la llegada al estadio 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Hy0jdxOJvt — DAZN España (@DAZN_ES) July 15, 2026

El autobús inglés adelantó al argentino en una imagen que ya es historia de los Mundiales.

Por otro lado, pique también en los himnos. Argentina e Inglaterra se odian tanto que pitaron y abuchearon el himno del rival. Primero se pitó el inglés y luego el argentino. "El que no salte es un inglés", cantaron los albicelestes.

Así fue el momento:

¡Qué ambientazo con el himno de Inglaterra! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aplauden Beckham y Victoria. Hoy es noche de buen fútbol#DAZNMundial pic.twitter.com/oZC4JCgMI8 — DAZN España (@DAZN_ES) July 15, 2026

También se silbó posteriormente el argentino en un ejemplo más del odio que se tienen y que va más allá de lo meramente futbolístico.