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Mundial de Fútbol 2026

Anécdota Mundial: pique entre los autobuses de Inglaterra y Argentina antes del partido

Ganó Inglaterra en las imágenes con un adelantamiento en plena carretera.

Ganó Inglaterra en las imágenes con un adelantamiento en plena carretera.
Anécdota Mundial: pique entre los autobuses de Inglaterra y Argentina antes del partido | DAZN

En el campo, guerra, pero fuera del terreno de juego también. Ya tenemos una de las imágenes del Mundial que sirve como anécdota y como ejemplo del odio entre Argentina e Inglaterra. Hubo un pique entre los autobuses de Inglaterra y Argentina antes del partido con adelantamiento incluido de los ingleses.

Esta es la imagen:

El autobús inglés adelantó al argentino en una imagen que ya es historia de los Mundiales.

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Por otro lado, pique también en los himnos. Argentina e Inglaterra se odian tanto que pitaron y abuchearon el himno del rival. Primero se pitó el inglés y luego el argentino. "El que no salte es un inglés", cantaron los albicelestes.

Así fue el momento:

También se silbó posteriormente el argentino en un ejemplo más del odio que se tienen y que va más allá de lo meramente futbolístico.

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