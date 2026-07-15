Argentina e Inglaterra se odian tanto que pitaron y abuchearon el himno del rival

Las horas previas al decisivo cruce de semifinales entre las selecciones de Argentina e Inglaterra se vivieron con una enorme expectación. Cuatro décadas después del célebre enfrentamiento en México 1986 y con el imborrable recuerdo de la Guerra de las Malvinas como telón de fondo, el encuentro conserva una fuerte carga histórica y emocional para los aficionados.

Tal es el odio que se tienen que se han pitado ambos himnos durante la ceremonia previa. No es ni mucho menos habitual que eso pase, pero así fue. Primero se pitó el inglés y luego el argentino. "El que no salte es un inglés", cantaron los albicelestes.

Así fue el momento:

¡Qué ambientazo con el himno de Inglaterra! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aplauden Beckham y Victoria. Hoy es noche de buen fútbol#DAZNMundial pic.twitter.com/oZC4JCgMI8 — DAZN España (@DAZN_ES) July 15, 2026

Mientras tanto, seguridad máxima sobre todo en Argentina. En las inmediaciones de la emblemática Torre de los Ingleses en Buenos Aires se han registrado diversas concentraciones populares, mientras que los balcones y fachadas de todo el territorio se han llenado de insignias patrias.

En diversas provincias se ha decretado el asueto administrativo desde una hora antes del pitido inicial y multitud de colegios han autorizado que los alumnos terminen antes su jornada. En el sector privado, numerosas empresas han optado por instaurar el trabajo a distancia durante este miércoles, mientras que otras han flexibilizado los horarios de salida o, directamente, han organizado proyecciones conjuntas para que sus empleados puedan disfrutar del evento deportivo.

En el ámbito del orden público, las autoridades han diseñado un operativo especial de seguridad en el centro de la capital para prevenir posibles disturbios tras el pitido final, independientemente del resultado.