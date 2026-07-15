Argentina remonta ante Inglaterra y se cita con España en la final del Mundial

La selección de Argentina ha sellado su pasaporte para la gran final del Mundial, donde se enfrentará a España este próximo domingo, tras protagonizar una agónica y emocionante victoria frente a Inglaterra. En un duelo disputado en la ciudad estadounidense de Atlanta, el combinado sudamericano supo sobreponerse a las adversidades y darle la vuelta al marcador en los instantes decisivos, certificando su condición de vigente campeón del torneo tras su éxito hace cuatro años en Catar.

El encuentro comenzó con la tensión propia de una semifinal mundialista. Ambas escuadras mostraron un enorme respeto mutuo, priorizando el orden táctico y minimizando los errores. Sin embargo, el guion dio un vuelco drástico en la segunda mitad. En el minuto 55, el conjunto de los Tres Leones logró adelantarse en el marcador gracias a un certero remate de Anthony Gordon, que castigó a una zaga argentina que hasta ese momento se había mostrado inexpugnable. El gol inglés obligó a los campeones a dar un paso al frente y asumir mayores riesgos.

A partir de ese instante, el asedio sudamericano fue total. La ofensiva albiceleste se estrelló en un par de ocasiones contra los maderos, mientras que el guardameta Jordan Pickford emergió como la gran figura británica, desbaratando varias oportunidades claras de gol. Parecía que el muro defensivo europeo resistiría los embates, pero las sustituciones introducidas desde el banquillo y, sobre todo, la omnipresencia de su capitán cambiaron por completo la dinámica del choque.

Cuando el cronómetro rozaba el final y la desesperación empezaba a asomar, apareció la jerarquía del equipo para orquestar la reacción. En apenas siete minutos, el cuadro sudamericano logró una histórica remontada. En el minuto 85, Enzo Fernández igualó la contienda tras una brillante acción colectiva. Lejos de conformarse con forzar la prórroga, Argentina mantuvo el pie en el acelerador y, ya en el tiempo de descuento (minuto 92), Lautaro Martínez desató la locura en las gradas al anotar el tanto definitivo.

En ambas dianas resultó fundamental la clarividencia de Lionel Messi, quien intervino en la gestación de las dos jugadas que decantaron la balanza. De este modo, la selección argentina mantiene vivo el sueño de revalidar la corona mundialista conquistada en la pasada edición de Oriente Medio. Por su parte, la selección española espera ya en el encuentro decisivo del domingo, en lo que promete ser un choque apasionante entre dos de las grandes potencias futbolísticas del panorama internacional.