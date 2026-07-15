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Mundial de Fútbol 2026

Así celebró la selección española el pase a la final del Mundial

Los de Luis de la Fuente se impusieron 0-2 a Francia para certificar su presencia en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio 16 años después de conseguir la primera Copa del Mundo.

El mejor del partido
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El mejor del partido

Pedro Porro, autor del segundo gol del partido, sonriente con el trofeo de MVP.

Trío de laterales
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Trío de laterales

Grimaldo celebro junto a Cucurella y Álex Baena en el vestuario de la selección.

Rendición
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Rendición

Lamine Yamal, quien provocó el penalti, compartió una foto junto al extremeño Pedro Porro junto al mensaje: "nuevayol vamos a por ti".

La unión de una ciudad
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La unión de una ciudad

Fabián Ruiz y Gavi, en representación de Los Palacios y Villafranca.

Puño arriba
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Puño arriba

Ferran Torres, Pedri y un miembro del equipo de España.

Bebé en camino
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Bebé en camino

Fabián Ruiz junto a Rosa Pereira, quienes serán padres pronto.

Disfrutando del vino
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Disfrutando del vino

Además de compartir una imagen suya dentro del terreno de juego, el jugador del Atlético de Madrid subió una imagen en un restaurante.

La recompensa
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La recompensa

Rodri disfrutando de una pizza después del triunfo ante Francia.

En el epicentro
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En el epicentro

Dani Olmo subió una instantánea en el que se le puede ver totalmente rodeado por jugadores del Francia durante el encuentro.

Sonrisas en el vestuario
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Sonrisas en el vestuario

Álex Baena junto a Yeremy Pino y Nico Williams. El jugador acompañó la imagen del texto: "Vamos a la final" junto a emoticonos como el de la estrella amarilla y el corazón rojo.

El billete artificial
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El billete artificial

Luis de la Fuente hizo uso de la inteligencia artificial para celebrar el pase a la final de España.

Unidos para la gran cita
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Unidos para la gran cita

Ferran, Fabián Ruiz, Gavi, Eric García, Dani Olmo y Mikel Merino efusivos tan conseguir el pase a la final.

Piña tras el partido
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Piña tras el partido

Ferran, Gavi, Pedri, Eric Garcia y Fabián Ruiz juntos en el vestuario.

Llenos de fe
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Llenos de fe

Eric García junto a Joan García en el vestuario después del encuentro lanzan un mensaje: "Que nadie deje de soñar".

La final en el horizonte
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La final en el horizonte

Zubimendi, Pedri y Nico Williams juntos hacia el duelo definitivo.

Al ritmo de la música
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Al ritmo de la música

Laporte junto a Gavi bailando en el vestuario.

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