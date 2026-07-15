Así celebró la selección española el pase a la final del Mundial
Los de Luis de la Fuente se impusieron 0-2 a Francia para certificar su presencia en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio 16 años después de conseguir la primera Copa del Mundo.
El mejor del partido
Pedro Porro, autor del segundo gol del partido, sonriente con el trofeo de MVP.
Trío de laterales
Grimaldo celebro junto a Cucurella y Álex Baena en el vestuario de la selección.
Rendición
Lamine Yamal, quien provocó el penalti, compartió una foto junto al extremeño Pedro Porro junto al mensaje: "nuevayol vamos a por ti".
La unión de una ciudad
Fabián Ruiz y Gavi, en representación de Los Palacios y Villafranca.
Puño arriba
Ferran Torres, Pedri y un miembro del equipo de España.
Bebé en camino
Fabián Ruiz junto a Rosa Pereira, quienes serán padres pronto.
Disfrutando del vino
Además de compartir una imagen suya dentro del terreno de juego, el jugador del Atlético de Madrid subió una imagen en un restaurante.
La recompensa
Rodri disfrutando de una pizza después del triunfo ante Francia.
En el epicentro
Dani Olmo subió una instantánea en el que se le puede ver totalmente rodeado por jugadores del Francia durante el encuentro.
Sonrisas en el vestuario
Álex Baena junto a Yeremy Pino y Nico Williams. El jugador acompañó la imagen del texto: "Vamos a la final" junto a emoticonos como el de la estrella amarilla y el corazón rojo.
El billete artificial
Luis de la Fuente hizo uso de la inteligencia artificial para celebrar el pase a la final de España.
Unidos para la gran cita
Ferran, Fabián Ruiz, Gavi, Eric García, Dani Olmo y Mikel Merino efusivos tan conseguir el pase a la final.
Piña tras el partido
Ferran, Gavi, Pedri, Eric Garcia y Fabián Ruiz juntos en el vestuario.
Llenos de fe
Eric García junto a Joan García en el vestuario después del encuentro lanzan un mensaje: "Que nadie deje de soñar".
La final en el horizonte
Zubimendi, Pedri y Nico Williams juntos hacia el duelo definitivo.
Al ritmo de la música
Laporte junto a Gavi bailando en el vestuario.