"Con Oyarzabal, el Madrid gana la Champions"

En una noche cargada de emoción deportiva, esRadio analiza en detalle la brillante victoria de la Selección Española frente a Francia, clasificándose de forma merecida para la gran final del Mundial. El espacio, conducido por Juanma Rodríguez, recalca la superioridad de España y el colapso colectivo del cuadro galo.

Durante la tertulia se destaca el gran planteamiento táctico de Luis de la Fuente, que ha sabido consolidar un bloque sólido donde destaca la faceta defensiva. Se alaba especialmente el partido de jugadores como Marc Cucurella y Pedro Porro en los laterales, así como el gran nivel mostrado por el joven central Pau Cubarsí y el mediocentro Rodrigo Hernández, considerado por los analistas el auténtico motor de este equipo.

Uno de los temas más debatidos fue la decisión del técnico de dar entrada a Fabián Ruiz en detrimento de Pedri, un movimiento calificado de valiente y acertado por los analistas. Esta permuta dotó a la selección de un mayor dinamismo y un mejor acoplamiento en el centro del campo junto a Rodri Hernández, considerado por los tertulianos como el auténtico eje y motor de esta Selección Española.

La actuación de la joven estrella Lamine Yamal también fue objeto de discusión. Trisac apuntaba que "sigue siendo muy protegido por la prensa y por el propio seleccionador"; algunos analistas señalaron que su rendimiento no está siendo el esperado, a pesar de forzar el penalti que originó el primer gol, cometido por un desafortunado Lucas Digne.

Mención especial se dedicaba a Oyarzabal, el máximo goleador de la Selección Española. Sergio Fernández aseguraba que: "Con Oyarzabal, el Real Madrid ganaría la Champions", una opinión que revolucionó toda la mesa de debate, aunque todos los tertulianos coincidían en que "es un jugador que ayuda a hacer equipo".

En el bando rival, se analiza la pobre actuación de las estrellas francesas, especialmente de Kylian Mbappé, que pasó prácticamente desapercibido durante todo el encuentro, y del seleccionador Didier Deschamps, que no supo contrarrestar el dominio de la posesión de la Selección Española.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOS o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcasts, Spotify, Podimo, Amazon Music, YouTube o iVoox. El Primer Palo, de lunes a viernes, de 23:00 a 00:30.