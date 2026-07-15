Didier Deschamps, el seleccionador de Francia, cuestionó la actuación del árbitro Iván Barton en la semifinal disputada frente a España. El equipo galo cayó eliminado 0-2 y, a pesar de que el técnico de los bleus admitió que España había demostrado algo más y reconoció su superioridad, señaló la figura del salvadoreño como causante de la derrota.

"Entonces, hago una pregunta y no la voy a responder: ¿tiene el árbitro la calidad suficiente para arbitrar una semifinal del Mundial? Hemos tenido algunas situaciones así... y no voy a responderlas. Y no digo esto porque perdamos hoy, sino porque ha habido ciertas situaciones a menudo desfavorables para nosotros", juzgó el entrenador.

Por otro lado, el jefe de prensa de la Federación Francesa también mostró su descontento con el colegiado. Cuando el periodista de RTVE, Roy Groba, intentó entrevistar a Deschamps, la respuesta fue rotunda: "Entreviste al árbitro".

#FanáticosPlus | ¿DESCHAMPS EN CONTRA DEL ÁRBITRO SALVADOREÑO? 😳👀🔥 El técnico de Francia dijo en rueda de prensa luego del partido: "Haré una pregunta, ¿el árbitro posee el nivel para dirigir una semifinal de la Copa del Mundo?" 🗣️ ¿Opiniones? 💬 pic.twitter.com/sObBHWPlNJ — Fanáticos + (@FanaticosGMV) July 14, 2026

Deschamps admitió la desilusión evitó realizar un análisis sobre los posibles fallos de la plantilla: "No lo hemos conseguido y la decepción está ahí. Es una gran decepción. Es un Mundial, pero no voy a quitarle mérito a lo que hemos hecho bien", aseguró.

Lo que sí hizo fue señalar algunas circunstancias que atraviesa Francia y lo dificultan todo: "Por supuesto, ha habido dificultades relacionadas con esta competición para todos los equipos. Pensaba que nos habíamos recuperado bastante bien [de cuartos de final], pero William [Saliba] no ha podido seguir... Son cosas que no nos están saliendo bien".

A Francia todavía le queda saltar al campo para disputar el encuentro por el tercer puesto de este Mundial —ante Inglaterra o Argentina— y esa será la última vez que Deschamps dirija a los galos. El seleccionador abandonará el combinado después de 14 años y lo hace con el Mundial de Rusia 2018 y la UEFA Nations League 2020/21 en su vitrina personal de títulos.