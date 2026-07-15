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Fútbol

El fútbol es lo de menos: alteran el tiempo de descanso de la final del Mundial

La actuación de varios artistas hará que el descanso de la gran final del Mundial pueda durar hasta 30 minutos.

S.A.
La actuación de varios artistas hará que el descanso de la gran final del Mundial pueda durar hasta 30 minutos.
Momento en el que Lucas Digne hace el penalti sobre Lamine Yamal que es el primer gol para España. | Cordon Press

El fútbol moderno sigue haciendo de las suyas. Tras la vergonzosa implantación de las pausas de hidratación por decreto -hay que facturar- llega algo insólito: conciertos en el descanso de la gran final, al más puro estilo Super Bowl, que alterarán el tiempo de pausa habitual. El espectáculo y los intereses devorando al fútbol.

Los propios protagonistas del deporte -jugadores y entrenadores- han criticado las pausas de hidratación -en algunos partidos con una temperatura de 20 grados escasos- ya que rompen el ritmo de los partidos. Ahora llega un nuevo aquelarre futbolístico: el descanso de la final del Mundial podría durar unos 30 minutos. El motivo es lamentable: estirar al doble el tiempo del descanso para meter con calzador la lista de artistas a la que quiere dar cabida la FIFA para vender el pollino.

Uno de los artistas que actuará en el descanso será Justin Bieber. Infantino, de hecho, sacaba pecho: "Será la actuación de 11 minutos más vista en la historia". También se espera que actúen Shakira, Madonna o el grupo de K-pop BTS.

Será la primera vez en la historia de los Mundiales que se alterará el tiempo de descanso. Todo para dar prioridad a lo comercial, como en las pausas de hidratación. Veremos si el escenario que montan y desmontan a la carrera para cumplir con el postureo americano termina afectando al césped.

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