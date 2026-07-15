El fútbol es lo de menos: alteran el tiempo de descanso de la final del Mundial

El fútbol moderno sigue haciendo de las suyas. Tras la vergonzosa implantación de las pausas de hidratación por decreto -hay que facturar- llega algo insólito: conciertos en el descanso de la gran final, al más puro estilo Super Bowl, que alterarán el tiempo de pausa habitual. El espectáculo y los intereses devorando al fútbol.

Los propios protagonistas del deporte -jugadores y entrenadores- han criticado las pausas de hidratación -en algunos partidos con una temperatura de 20 grados escasos- ya que rompen el ritmo de los partidos. Ahora llega un nuevo aquelarre futbolístico: el descanso de la final del Mundial podría durar unos 30 minutos. El motivo es lamentable: estirar al doble el tiempo del descanso para meter con calzador la lista de artistas a la que quiere dar cabida la FIFA para vender el pollino.

Uno de los artistas que actuará en el descanso será Justin Bieber. Infantino, de hecho, sacaba pecho: "Será la actuación de 11 minutos más vista en la historia". También se espera que actúen Shakira, Madonna o el grupo de K-pop BTS.

Será la primera vez en la historia de los Mundiales que se alterará el tiempo de descanso. Todo para dar prioridad a lo comercial, como en las pausas de hidratación. Veremos si el escenario que montan y desmontan a la carrera para cumplir con el postureo americano termina afectando al césped.