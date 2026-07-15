La desolación se apodera de jugadores y aficionados franceses
Se acabó el Mundial para Francia y esa decepción fue visible tanto en los aficionados como en los jugadores, que no pudieron ocultar las caras de decepción y amargura.
Mbappé
Kylian Mbappé no pudo reprimir las lagrimas en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos).
Sin consuelo
Ousmane Dembélé y el portero Mike Maignan consuelan a su compañero Manu Koné, que no puede contener su decepción.
Désiré Doué
El joven futbolista francés Désiré Doué refleja en su rostro la amargura de la derrota sobre el césped del estadio de Dallas, Texas.
Désiré Doué
Désiré Doué no podía creer que volvían a casa.
Rayan Cherki
El atacante francés Rayan Cherki no pudo ocultar su frustración y tristeza sobre el césped tras certificar que los Bleus se perdían la final.
Los ánimos de Cubarsí
Pau Cubarsí trata de animar sin éxito a Desire Doue.
Deschamps
Tras consumarse la eliminación de Francia ante España, Didier Deschamps y Michael Olise se resignan.
La impotencia de la selección francesa para superar a España se reflejaba en los propios aficionados.
Nueva York
Los aficionados franceses se resignaban ante la superioridad de la selección española.
Los aficionados no pueden ocultar sus caras de decepción en las calles de Nueva York.
Los Ángeles
Misma decepción en las calles de The Penmar, en Los Ángeles, donde muchos aficionados galos se habían reunido para ver el partido.