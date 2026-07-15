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Mundial de Fútbol 2026

La desolación se apodera de jugadores y aficionados franceses

Se acabó el Mundial para Francia y esa decepción fue visible tanto en los aficionados como en los jugadores, que no pudieron ocultar las caras de decepción y amargura.

Libertad Digital
Mbappé
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Mbappé

Kylian Mbappé no pudo reprimir las lagrimas en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos).

Sin consuelo
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Sin consuelo

Ousmane Dembélé y el portero Mike Maignan consuelan a su compañero Manu Koné, que no puede contener su decepción.

Désiré Doué
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Désiré Doué

El joven futbolista francés Désiré Doué refleja en su rostro la amargura de la derrota sobre el césped del estadio de Dallas, Texas.

Désiré Doué
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Désiré Doué

Désiré Doué no podía creer que volvían a casa.

Rayan Cherki
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Rayan Cherki

El atacante francés Rayan Cherki no pudo ocultar su frustración y tristeza sobre el césped tras certificar que los Bleus se perdían la final.

Los ánimos de Cubarsí
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Los ánimos de Cubarsí

Pau Cubarsí trata de animar sin éxito a Desire Doue.

Deschamps
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Deschamps

Tras consumarse la eliminación de Francia ante España, Didier Deschamps y Michael Olise se resignan.

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La impotencia de la selección francesa para superar a España se reflejaba en los propios aficionados.

Nueva York
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Nueva York

Los aficionados franceses se resignaban ante la superioridad de la selección española.

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Los aficionados no pueden ocultar sus caras de decepción en las calles de Nueva York.

Los Ángeles
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Los Ángeles

Misma decepción en las calles de The Penmar, en Los Ángeles, donde muchos aficionados galos se habían reunido para ver el partido.

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