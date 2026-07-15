La prensa mundial se rinde a España tras su baño histórico a Francia en el Mundial

España vuelve a situarse en la élite del fútbol mundial. Dieciséis años después de disputar su última final de un Mundial, la selección dirigida por Luis de la Fuente luchará este domingo por el título tras imponerse con autoridad a Francia por 2-0 en las semifinales. Un encuentro en el que la selección fue superior de principio a fin, mostrando una gran solidez defensiva y una enorme eficacia ofensiva gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

La contundente actuación española no solo ha sellado el pase a la gran final, sino que ha provocado una oleada de elogios en la prensa internacional. No obstante, donde hay un vencedor hay un vencido y, mientras en España se celebra una clasificación histórica, en Francia los principales medios coinciden en señalar la clara superioridad del conjunto español y no esconden la decepción por la imagen ofrecida por Les Bleus.

Por ejemplo, el diario Le Monde resume el sentir general de los franceses con un rotundo titular: "El fin del sueño azul, Les Bleus dominados y eliminados por La Roja". Una valoración que refleja el dominio ejercido por España durante todo el encuentro y que se repite en buena parte de la prensa francesa.

Más duro aún se muestra Le Figaro, que califica la derrota como un auténtico "naufragio total" y asegura que el 14 de julio, Día Nacional de Francia, quedó completamente arruinado por la eliminación. El periódico considera que la primera mitad fue "los peores cuarenta y cinco minutos de la selección francesa en el peor momento posible" y critica especialmente la falta de reacción tras el segundo tanto de Pedro Porro. También cuestiona las decisiones del seleccionador Didier Deschamps, al considerar que los cambios llegaron demasiado tarde y no lograron cambiar el rumbo del partido.

L'équipe de France a subi la loi des Espagnols en demi-finale de la Coupe du monde ➡️ https://t.co/CrAGq0J61I pic.twitter.com/yXVJJj6mly — L'Équipe (@lequipe) July 15, 2026

El prestigioso L'Équipe habla del "accidente de Dallas" y acompaña su portada con una imagen de Kylian Mbappé lamentándose sobre el césped. En su análisis sostiene que Francia fue "asfixiada en todos los sectores del juego" por una selección española que desplegó su habitual calidad técnica colectiva desde los primeros minutos. El diario incluso preguntó a sus lectores quiénes eran los responsables del fracaso francés y calificó con notas muy bajas a los jugadores franceses de la semifinal.

Por su parte, Le Parisien reconoce sin rodeos la superioridad española y asegura que "se cancelan los fuegos artificiales" previstos para la fiesta nacional francesa. Mientras, Libération destaca que el conjunto galo "flaqueó y dejó escapar la final", y 20 Minutes resume la eliminación con una frase tan breve como contundente: "Francia perdió su oportunidad contra su rival más temido".

Los elogios hacia España también llegan desde el resto del mundo. En el Reino Unido, la BBC afirma que "una magnífica España vence a Francia y llega a la final del Mundial", asegurando que prácticamente "no hubo competencia" durante el partido. El medio británico dedica además un reconocimiento especial a Rodri, al que considera determinante en el centro del campo por su capacidad para cortar los ataques franceses y dirigir el juego español.

En la misma línea, el Daily Mail es especialmente contundente con Francia al asegurar que "Les Bleus son un desastre", no solo por el resultado sino también por su rendimiento. El periódico británico llega incluso a plantear que esta podría ser "la mejor selección española que jamás hayamos visto", destacando nuevamente la extraordinaria actuación de Rodri como uno de los grandes artífices del triunfo.

En Alemania, Bild habla de una "Francia en estado de shock" y sostiene que los franceses jugaron "sin posibilidades" frente a una España que neutralizó por completo a sus grandes estrellas. Para el rotativo alemán, los principales referentes del conjunto galo estuvieron muy por debajo de su nivel habitual.

Desde Italia, La Gazzetta dello Sport celebra el regreso de España a una final mundialista con el titular: "España triunfa entre vítores: Francia queda aplastada. La Roja regresa a la final después de 16 años".